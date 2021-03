Il sodalizio quindi continua. Meghan Markle ha difeso la Regina Elisabetta parlando di un rapporto idilliaco con lei e così lei, volente o nolente, ha deciso di ricambiare la gentilezza parlando dell’attrice e del nipote Harry come “membri della famiglia reale molto amati”. E poi? La Regina Elisabetta ha deciso di rispondere, in parte, all’intervista che Meghan Markle ed Harry hanno rilasciato alla tv americana gettando i reali nella loro più grande crisi dalla morte della madre dell’amata principessa Diana nel 1997.

Secondo una fonte reale, sembra che il Palazzo riteneva che si trattasse di una questione di famiglia e che ai reali dovrebbe avere l’opportunità di discutere le questioni sollevate privatamente come famiglia prima di dare una risposta ufficiale e così è stato. Proprio qualche ora fa la Regina Elisabetta si è detta “addolorata per quello che è successo” in quest’ultimo periodo alla neo coppia di sposi affermando che i reali affronteranno in privato le rivelazioni sulle loro accuse ma, soprattutto, su quello che riguarda il razzismo ai danni del piccolo Archie e al suo possibile colore della pelle.

Proprio nell’intervista che Meghan Markle ha rilasciato ad Oprah Winfrey ha accusato la famiglia reale britannica di aver sollevato preoccupazioni su quanto potesse essere scura la pelle del figlio Archie e di aver ignorato le sue richieste di aiuto e si sostegno quando ha addirittura pensato al suicidio. Nella dichiarazione ufficiale rilasciata da Buckingham Palace al nome della Regina si legge: “L’intera famiglia è rattristata nell’apprendere quanto siano stati difficili gli ultimi anni per Harry e Meghan. Le questioni sollevate, in particolare quella della razza, sono preoccupanti. Anche se alcuni ricordi possono variare, saranno presi molto sul serio e saranno affrontati dalla famiglia in privato”.

Ecco di seguito il comunicato ufficiale:

Anche se il tono sembra conciliante, non ci vuole molto ad accorgersi che la sovrana, per la prima volta in un documento ufficiale, si rivolge al nipote e alla moglie senza usare il titolo di duchi di Sussex, vuol dire che i due dovranno dire addio al titolo?