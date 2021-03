Sono ufficiali a tutti gli effetti, due nuove offerte Optima Italia per il mobile. Soluzioni estremamente convenienti, ma soprattutto comode, se pensiamo al fatto che ruotano attorno al concetto “paghi una volta e parli e navighi tutto l’anno“. Insomma, chi le sottoscrive potrà dire addio ai rinnovi mensili, con addebiti o ricariche solitamente previsti dagli altri gestori. Un elemento in più da prendere in considerazione, al di là del costo conveniente.

Le offerte Optima Italia per il mobile: cosa prevede Optima 201 Fit

Andiamo con ordine analizzando a 360 gradi le due nuove offerte Optima Italia per il mobile a partire dal mese di marzo. La prima è Optima 201 Fit. Il piano ufficializzato in questi giorni, infatti, prevede 200 minuti di chiamate verso tutti gli operatori. A questi, sul versante voce, si aggiungono 1000 minuti verso i numeri Optima e 1 GB di traffico dati in 4G+. Ricordate che il pacchetto in questione verrà utilizzato su rete Vodafone, mentre il costo annuale è parti a 19,90 euro. Insomma, prezzo mensile pari a soli 1,60 euro, con costo di attivazione di 15,90 euro. Dal tredicesimo mese si passerà a 2,90 euro ogni 30 giorni.

Anche Optima 440 Fit tra le offerte Optima mobile a marzo 2021

La seconda soluzione, pensata per chi necessita di un quantitativo superiore di GB, converge su Optima 440 Fit. In questo caso, abbiamo 400 minuti di chiamate verso tutti gli operatori, ai quali si aggiungono 1000 minuti verso i numeri Optima, 400 SMS e 40 GB di traffico dati in 4G+. Anche qui su rete Vodafone. Capitolo prezzi: per gli utenti abbiamo un costo annuale di 39,90 euro, vale a dire 3 euro al mese circa, oltre al costo di attivazione di 15,90 euro. A partire dal tredicesimo mese, si passerà a 6,90 euro ogni 30 giorni.

Insomma, doppia possibilità per chi intende valutare le offerte Optima mobile primaverili, interessanti sia per i costi, sia per la possibilità di effettuare un solo pagamento annuale.

Per maggiori info sulle proposte potete cliccare qui.