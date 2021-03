Ottima giornata per chi è sempre a caccia della disponibilità PS5 in Italia: da GameStop e anche su Amazon la console è in vendita proprio oggi 9 marzo. Meglio dunque fornire tutti i dettagli per l’acquisto, nell’ottica di accaparrarsi proprio una delle poche unità messe in vendita in questo martedì di inizio mese.

Si parte dalla disponibilità PS5 su Amazon, accertata dalla nostra redazione alle 9:15 di questa mattina: naturalmente non possiamo affatto dare per scontato che ci siano sufficienti scorte per tutti i richiedenti della console. Anzi, è più che plausibile che nell’ordine di pochi minuti, i pezzi pronti per la vendita spariscano del tutto. C’è da far notare che la consegna è prevista già per la giornata di domani. La pagina prodotto è raggiungibile cliccando sul box presente di seguito.

Sony PlayStation 5 - Digital Edition Prova un caricamento ultra rapido con un'unità SSD ad altissima...

Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove...

Le buone notizie per la disponibilità PS5 proseguono anche su GameStop in questa giornata. Se più di qualcuno non sarà riuscito ad accaparrarsi il suo esemplare di console su Amazon in questa mattinata, potrà tentare la fortuna nel seguente modo, ossia collegandosi a GameStop Zing nel pomeriggio. Lo shop online specializzato dovrebbe mettere in vendita le console dalle 15:30 circa. Il consiglio che possiamo dare a tutti i nostri lettori è quello di collegarsi all’e-commerce per tempo e tentare il refresh della pagina prodotto proprio all’orario indicato. Difficilmente le scorte a disposizione saranno molte, anche in questo caso: si tratterà dunque di una vera e propria corsa ad ostacoli per ottenere l’ambito dispositivo, in cui i più fortunati avranno certo la meglio.

Aggiornamento 9:50 – Come facilmente prevedibile, la disponibilità PS5 su Amazon è subito terminata. In questa giornata di marted’ resta comunque valido l’invito a tenere sotto stretta osservazione GameStop per la possibilità di accaparrarsi una console. Si spera che nel caso dello shop specializzato ci siano più unità a disposizione.