Da Istanbul con furore: Can Yaman in Che Dio ci Aiuti 6 sarà solo un ruolo limitato nell’ultima puntata? A quanto pare potrebbe diventare qualcosa in più.

Secondo quanto riferito da Lux Vide, la partecipazione dell’attore turco, noto in Italia per le soap Bitter Sweet e Daydreamer, è piaciuta davvero tanto alla produzione.

Come sappiamo dalla trama del finale della sesta stagione, Can Yaman farà strage di cuori nel Convento degli Angeli, colpendo in particolar modo Azzurra. La novizia è ormai convinta di essere una super suora, ma un affascinante barista la metterà in seria difficoltà.

“Can Yaman farà un cameo, presentandosi in convento e portando scompiglio per Azzurra: la nostra novizia infatti equivoca la sua presenza lì. Complici anche le parole di suor Angela e suor Costanza, Azzurra si convincerà di dover evitare ad ogni costo un possibile incontro con lui“, scrive Lux Vide.

A FanPage.it, la sceneggiatrice Silvia Leuzzi si è detta particolarmente entusiasta di Can Yaman in Che Dio ci Aiuti 6, e anticipa che forse c’è la possibilità di vederlo di più in futuro:

Nell’ultimo episodio ci offre con la sua presenza un cameo davvero molto divertente. Con lui, Azzurra dovrà affrontare l’ennesima tentazione. Cercherà in tutti i modi di evitarlo, ma Can non passa facilmente inosservato. Sicuramente ci sarà da divertirsi. Tra l’altro ci siamo resi conto che nel convento ci sta benissimo, è ben integrato nel mondo di Che Dio ci aiuti.

Le belle notizie non finiscono qui. Se nelle soap turche trasmesse qui in Italia viene doppiato, nella fiction Rai, Can reciterà con la sua voce. In italiano. La sceneggiatrice non vuole rovinare la sorpresa, ma la sua presenza potrebbe “potrebbe essere anche un lancio per qualcosa di più”, ha concluso.

In realtà, la partecipazione di Can Yaman in Che Dio ci Aiuti 6 è anche l’occasione per lanciare Sandokan, il remake sempre prodotto da Lux Vide. Non è la prima volta che la compagnia utilizza questi “crossover” tra personaggi di serie diverse per lanciare nuovi progetti televisivi.