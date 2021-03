Ad un utente è capitato di vedersi bloccato il proprio account senza un’apparente valida ragione. Come riportato da ‘androidpolice.com‘, questo è quanto successo a Chris, che in piena notta ha ricevuto un’email dal colosso di Mountain View che gli ha fatto gelare il sangue nelle vene (questo purtroppo è quello che sarebbe potuto accadere a ciascuno degli utenti che è solito utilizzare i servizi di Big G per la gestione dei propri impegni, a livello privato e professionale). L’account Google di Chris sarebbe stato bloccato per aver gravemente violato la policy del colosso di Mountain View, pur non avendo lui fatto, a suo dire, assolutamente nulla per meritarlo.

L’uomo utilizza Gmail per rispondere alle email, Google Pay per i pagamenti digitali e Google Foto per conservare i propri contenuti (foto e video). Chris ha provato a contattare Big G affinché tornasse sui propri passi, ma non c’è stato verso di recuperare il suo account Google, e tutti i dati che conteneva da diversi anni a questa parte. Non è ancora stato chiarito il motivo esatto per il quale il colosso di Mountain View abbia preso una decisione tanto drastica, probabilmente da impuntare ad un backup notturno di filmati che potevano contenere musica con copyright (da parte di Google non è arrivata alcuna conferma). Ormai Chris non spera neanche più di recuperare il suo account Google, anche se in Rete si è alzato un polverone enorme intorno a questa vicenda, fino ad arrivare perfino in Italia.

Naturalmente non succede spesso che Big G decida all’improvviso di bloccare account a caso: deve esserci un valido motivo per farlo, anche se speriamo vivamente si sia trattato di un errore, e che almeno il colosso di Mountain View dia le giuste spiegazioni al povero Chris. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.