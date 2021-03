Occorre fare il punto della situazione in casa Huawei oggi 9 marzo, in riferimento agli smartphone che negli ultimi tempi hanno avuto la possibilità di installare l’aggiornamento con EMUI 11. In particolare, l’attenzione di tanti utenti si è focalizzata su Huawei P30, considerando anche quanto vi abbiamo riportato di recente sul nostro magazine, ma è chiaro che sia fondamentale ampliare il discorso. Tra notifiche riscontrate in giro per il mondo, cerchiamo di capire chi abbia avuto modo di fare questo step.

Gli smartphone Huawei che di recente hanno ricevuto l’aggiornamento EMUI 11

Nello specifico, abbiamo almeno 23 dispositivi che nel corso dell’ultimo mese hanno fatto questo step. Meglio controllare l’elenco, in modo da capire se rientri nel discorso anche il prodotto che abbiamo deciso di acquistare in questi anni. Come riporta Huawei Central, ad esempio, occorre concentrarsi in primo luogo su un paio di tablet come i vari Huawei MatePad Pro e Huawei MatePad Pro 5G. Occhio anche a Huawei MediaPad M6 8.4 e MatePad.

Tuttavia, è con gli smartphone che il produttore cinese ha provato a fare la differenza in ottica EMUI 11. Si parla dunque di Huawei Mate Xs, oltre a Mate X e Mate 20X 5G per restare nell’ambito di questa famiglia. Inutile dire che ci siano state nuove patch anche per top di gamma relativamente recenti, come Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+. Attenzione anche alla serie con Huawei Mate 30 (4G), Mate 30 (5G), Mate 30 Pro (4G), Mate 30 Pro (5G) e Mate 30 RS Porsche Desgin.

L’ultimo mese, è stato finalmente il turno di Huawei P30 e P30 Pro, fino ad arrivare ai vari Huawei Nova 7 Pro, Huawei Nova 7 5G e Huawei Nova 5 Pro. Che ne pensate dell’elenco riportato oggi? Ritenete sia doveroso aggiungere ulteriori prodotti a quelli che negli ultimi tempi hanno toccato con mano l’aggiornamento impostato su EMUI 11?