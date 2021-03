Se una seconda stagione non è al momento nei piani di Netflix, potrebbe arrivare molto presto un musical de La Regina degli Scacchi: la miniserie Netflix con Anya Taylor-Joy è terminata con la prima ed unica stagione, nonostante gli auspici della protagonista per una sua prosecuzione, ma continuerà a vivere in una forma diversa.

Level Forward ha acquisito i diritti teatrali del romanzo di Walter Tevis The Queen’s Gambit, su cui è basata la miniserie, presumibilmente proprio per dare vita al musical de La Regina degli Scacchi. Non è la prima volta per un romanzo di Tevis, visto che anche The Man Who Fell to Earth divenne uno spettacolo teatrale.

Il musical de La Regina degli Scacchi potrebbe essere l’unico modo per riportare in scena la storia avvincente di Beth Harmon, un’orfana dall’incredibile talento per gli scacchi capace di battere, appena adolescente negli anni ’60, i più grandi campioni del mondo: la miniserie Netflix si è conclusa esattamente come il romanzo del 1983 e il suo showrunner Scott Frank ha dichiarato di non voler proseguire oltre per rispettare l’essenza dell’opera. La protagonista Anya Taylor-Joy, invece, dopo le recenti premiazioni ai Golden Globes e ai Critics’ Choice Awards ha dichiarato che vorrebbe rivestire ancora i panni della complicata e talentuosa campionessa di scacchi per la miniserie record di visualizzazioni su Netflix.

In attesa di capire se c’è spazio per un ripensamento su un’eventuale seconda stagione, il comunicato di Level Forward sembra confermare che l’intenzione della società è proprio quella di realizzare un musical de La Regina degli Scacchi, esaltandone il valore metaforico delle conquiste femminili nel mondo contemporaneo. Ecco le dichiarazioni di Adrienne Becker, CEO di Level Forward, e della produttrice Julia Dunetz.

È un privilegio per Level Forward guidare l’incarico di portare ‘The Queen’s Gambit’ sul palco attraverso l’amato e duraturo mestiere del teatro musicale. Raccontata da un punto di vista coraggioso e nuovo, il pubblico condivide già l’amicizia e la forza d’animo delle donne ispiratrici della storia che danno energia e sostengono il viaggio e il trionfo finale di Beth Harmon. La storia è un richiamo a sirena tra le nostre lotte contemporanee per l’equità di genere e razziale, e non vediamo l’ora di portare avanti il ​​progetto.

Non è ancora chiaro chi farà parte del cast del musical de La Regina degli Scacchi, né si sa se il ruolo della protagonista sarà proposto ad Anya Taylor-Joy, che dopo l’unanime consenso di critica per il suo lavoro nella miniserie sembra decisamente avviata verso una grande carriera cinematografica.