Ancora oggi 9 marzo non funziona l’app WindTre e Very Mobile ma anche l’area personale dei rispettivi operatori da browser web, almeno ad alcuni clienti. Le anomalie seguono quelle di gran lunga più gravi della giornata di ieri. A dire la verità, le difficoltà tecniche sono rientrate a monte ma ci sono alcune precisazioni da fare per coloro che non riescono ancora ad accedere a determinati servizi.

Ci sono alcuni suggerimenti validi per chi ha a che fare con problemi all’app WindTre in queste ore. Come già detto, i lavori di manutenzione da parte dell’operatore unico e del suo corrispettivo low-cost sono terminati, tutti dunque dovrebbero riuscire ad accedere il servizio, sia nel caso di utenti Android che possessori di un iPhone. Ad ogni modo, è anche vero che qualcuno potrebbe riscontrare ancora delle anomalie nel caso in cui non abbia arrestato l’applicazione. L’ideale sarebbe dunque terminare lo strumento ufficiale di consultazione della propria SIM e offerta e dunque riaprirlo. Al nuovo tentativo di accesso, le cose dovrebbero andare per il meglio.

Se ad alcuni non funziona app WindTre ancora oggi, una serie di difficoltà si registrano anche nell’accesso all’area personale sul sito dell’operatore unico e su quello di Very Mobile. Le anomalie tecniche sono esattamente le stesse a quelle riscontrate nell’applicazione nella giornata di ieri, con l’impossibilità di accedere al proprio profilo e dunque consultare informazioni più o meno fondamentali. Anche in questo secondo caso, le difficoltàsono rientrate da qualche ora ma i problemi visibili a determinati clienti possono essere risolti. Basterà, in pratica, svuotare la cash del proprio browser o in alternativa utilizzarne uno diversi da quello con cui si è effettuato il collegamento ieri. Il superamento dei bug dovrebbe essere garantito anche in questo secondo caso, senza particolari problemi.