Sono ormai maturi i tempi per il Samsung Galaxy S20, almeno per quanto concerne coloro che intendono toccare subito con mano l’aggiornamento di marzo. Dopo aver parlato delle prospettive del device dal punto di vista dello sviluppo software nelle scorse settimane, soprattutto in ottica eSIM, questo lunedì tocca esaminare più da vicino il pacchetto software che a partire dalle prossime ore risulterà disponibile anche in Italia. Un appuntamento importante a prescindere, in quanto ogni upgrade ha la sua ragion d’essere.

Samsung Galaxy S20 pronto a ricevere l’aggiornamento di marzo

A cosa serve ricevere l’aggiornamento di marzo per tutti coloro che sono ancora in possesso di un Samsung Galaxy S20? Secondo quanto riportato da SamMobile, gli utenti che hanno deciso di puntare su questa serie pare abbiano iniziato a ricevere la patch di protezione marzo 2021 in vari Paesi europei. Tra questi, abbiamo Bulgaria, Francia e Grecia. L’ultimo aggiornamento software contiene la versione del firmware G98xxXXS6DUBA. Poiché è solo una patch di sicurezza, la dimensione del download dovrebbe essere piuttosto piccola.

Provando ad analizza più da vicino quanto riportato dalla fonte fino a questo momento, l’aggiornamento lanciato in distribuzione in queste ore per il Samsung Galaxy S20 pare apporti correzioni relative al chipset Exynos 990. Anche altre correzioni di bug e miglioramenti della stabilità potrebbero essere parte integrante dell’ultimo pacchetto software, ma lo scopriremo solo nei prossimi giorni. Quando, cioè, arriveranno le prime notifiche per procedere con il download via OTA anche in Italia.

Nel caso in cui abbiate già avuto la possibilità di provare il nuovo aggiornamento di marzo per il Samsung Galaxy S20, non esitate a commentare l’articolo di oggi, in modo da conoscere tutti i retroscena del caso con l’esperienza sul campo. Come sempre avviene in questi casi con il pubblico.