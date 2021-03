Ci sono nuove indiscrezioni che dobbiamo prendere in esame oggi 8 marzo, per quanto riguarda il tanto atteso Huawei P50 ed alcune sue caratteristiche distintive. Dopo il punto della situazione che abbiamo condiviso di recente anche sul nostro magazine, infatti, stamane vanno definiti un paio di aspetti importanti. Nulla di ufficiale, sia ben chiaro da subito, ma tra rumors inerenti il display e le probabili scelte aziendali sul fronte HarmonyOS, c’è molto di cui parlare per chi attende con impazienza la nuova serie.

Gli ultimi rumors sul display di Huawei P50

Partiamo proprio dalle voci di corridoio che riguardano il display scelto per Huawei P50. Tutto nasce da quanto è stato riportato nelle ultime ore da Huawei Central, secondo cui lo schermo del top di gamma che tutti stiamo aspettando da tempo continuerà ad utilizzare un design a quattro curve simile a quello che abbiamo avuto modo di apprezzare con Huawei P40 lo scorso anno. Le immagini trapelate oggi 8 marzo suggeriscono che le curve sui bordi potrebbero essere più “marcate”, ma il bordo sarà notevolmente ridotto.

Questo, dunque, consentirà a Huawei P50 di rafforzare quell’impostazione inseguita ormai da diversi anni, con un significativo rapporto tra schermo e struttura del dispositivo. A questo si aggiunge il fatto che, secondo le indiscrezioni odierne, con il top di gamma 2021 avremo a disposizione anche un telefono con foro nella parte superiore centrale del display. Detto questo, occorre soffermarsi anche su rumors riguardanti la componente software.

Sempre nelle ultime ore, infatti, un informatore dalla Cina ha rivelato che Huawei P50 ha completato con successo l’adattamento della beta per quanto concerne HarmonyOS 2.0. Questo ha comportato l’ingresso nella fase successiva dei test per la Beta 3. Insomma, lo smartphone sarà il primo telefono Huawei pre-equipaggiato con Hongmeng OS. Che ne pensate delle voci odierne sulla serie?