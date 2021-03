Sono trascorsi solamente pochi mesi dall’arrivo sul mercato del Samsung Galaxy Watch 3, ma a quanto pare il colosso sudcoreano sembrerebbe già pronto a lanciare in anticipo i nuovi modelli: il Samsung Galaxy Watch 4 e il Samsung Galaxy Watch Active 4. Entrambi gli indossabili arriveranno entro il secondo trimestre del 2021, precisamente in un periodo di tempo che va dal 1 aprile al 30 giugno. In merito ai nuovi wearable, sono trapelate diverse indiscrezioni, che l’OEM non ha confermato, né smentito. Ad ogni modo, stando alle ultime informazioni giunte su Twitter dal famoso leaker Ice universe, entrambi i modelli dovrebbero arrivare sul mercato in due varianti (quella Bluetooth e quella LTE), caratterizzate da dimensioni diverse, nuove colorazioni e cinturini.

Sia il Samsung Galaxy Watch 4 che il Samsung Galaxy Watch Active 4 potrebbero essere dotati di un nuovo sistema di misurazione dei livelli di glucosio nel sangue, che andrà ad aggiungersi al sensore che rileva il battito cardiaco con supporto all’ECG e al classico SpO2 per tener sotto controllo i livelli di ossigeno nel sangue. Tutto questo sarà possibile grazie alla tecnologia all’avanguardia, e soprattutto non invasiva, progettata dai ricercatori del SAIT (Samsung Advanced Institute of Technology) insieme alla partnership con il MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Inoltre, un’ulteriore innovazione che renderà sicuramente entusiasti i seguaci di Wear OS, riguarda il passaggio al sistema operativo di Google di almeno uno dei prossimi modelli di smartwatch che Samsung immetterà sul mercato. Nulla è ancora ufficiale di tutte queste interessanti informazioni, dunque non si sa con certezza se l’azienda sudcoreana abbandonerà il sistema Tizen per approdare a quello di Google. Magari potrebbe trattarsi esclusivamente di una prova. Insomma, per il momento non ci resta che aspettare ancora qualche mese per il possibile arrivo anticipato dei nuovi Samsung Galaxy Watch 4 e Watch Active 4.