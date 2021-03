WhatsApp starebbe per introdurre l’opzione di autodistruzione dei messaggi dopo 24 ore, andando ad ampliare la funzionalità dei messaggi effimeri di inizio novembre (cancellazione automatica dei messaggi dopo 7 giorni). Come riportato da ‘WABetaInfo‘, il funzionamento resterà essenzialmente lo stesso: a cambiare sarà solo il lasso temporale che l’utente potrà impostare per la cancellazione automatica dei messaggi. Una novità che aspettavamo con ansia, ma di cui si era già discusso all’incirca un anno fa, quando, in una beta di WhatsApp per Android, la funzione era apparsa in quelli che ancora erano soprannominati ‘Delete Messages’.

WhatsApp is testing the ability to set messages to disappear after 24 hours. — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 6, 2021

La funzione, al momento, è ancora in test: non possiamo dirvi con certezza quando verrà resa disponibile in versione finale (potrebbe volerci qualche settimana, anche se dubitiamo l’attesa sarà troppo lunga visto che la struttura di fondo c’è già: si tratta solo di inserire l’opzione di autodistruzione dei messaggi dopo un lasso temporale più breve di una settimana). Allo stesso modo, il team di sviluppo sta ancora implementando l’opzione di autodistruzione delle foto condivise, così da non starsi più a preoccupare della fine che fanno le proprie immagini una volta inviate a questo o a quel contatto.

WhatsApp nel tempo sta diventando sempre più completo (in modo da tenere il passo con la concorrenza, a dir poco spietata e già parecchio avanti in alcune cose), come dimostra anche la disponibilità della funzione per effettuare chiamate e videochiamate da WhatsApp Web, il client desktop dell'applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo (cosa che è decisamente mancata, soprattutto in questo periodo di pandemia).