Il video di Sara Lo Sa di Benji esce in occasione della festa della donna. Per la giornata internazionale dedicata alla donna, B3N pubblica la clip ufficiale di uno dei brani contenuti nel suo primo progetto discografico da solista. La canzone è Sara Lo Sa, il video è disponibile da oggi sul suo canale YouTube ufficiale. Protagonista è l’attrice Alma Noce.

Apprezzata dal pubblico per la sua interpretazione nel film Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino, Alma Noce è la protagonista del video di Sara Lo Sa di Benji che esce nel giorno che celebra la donna.

Sara Lo Sa è uno dei brani ai quali Benji Mascolo ha lavorato per l’album California. Il pezzo invita a riflettere sui segnali, spesso sottovalutati, di violenza sulle donne e racconta una storia realmente accaduta. Benji racconta ciò che è successo ad una sua coetanea, abusata da un padre violento.

“Forse non sarà una canzone a cambiare le cose ma spero nel suo piccolo possa aiutare a portare ancor più attenzione sul tema dei maltrattamenti e che possa infondere il coraggio per ribellarsi e denunciare gli abusi”, le parole di B3N sul brano, già disponibile in tutti gli store digitali con l’album California.

Il video è stato realizzato tra Roma ed Ostia con la regia di Lorenzo Mazzoni e vede come protagonista la giovanissima stella del cinema italiano Alma Noce che traduce in immagini la storia raccontata dalle note di Benji.

Sara Lo Sa esce oggi per sensibilizzare sul gravissimo problema della violenza sulle donne. Stando alle stime disponibili alla data odierna, si evince che circa il 35% delle donne a livello globale ha subito violenza almeno una volta nella vita.

Sara cammina con un grammo nella borsa

Le calze a rete strappate, il freddo alle ginocchia

E non ricorda, non ricorda quand’era l’ultima volta

L’ultima volta che un uomo l’ha fatta sentire sicura,

E non uno stronzo sposato che la usa

Prima tradisce la moglie poi l’abbandona,

In lacrime a piangere sola

Non ricorda che era brava a scuola

E le parole del suo professore di storia

“Puoi fare qualunque cosa!”

Ma ti sei fatta di qualunque cosa

Pur di non tornare a casa

Da un padre che picchiava e urlava: “te e tua madre pu**ana”

Pensa te la vita che strana

Ora lui passa su una macchina in strada

Non cercava sua figlia

L’ha trovataSara lo sa

L’orizzonte va al di là,

Dei suoi problemi, dei suoi pensieri

Sara lo sa e se ne frega

Cercherà un’altra casa e un’altra vita anche stasera

Sara è senza soldi in tasca

Dentro è stupenda, il bruco e la farfalla

Scenderà l’inverno e nessuno che l’abbraccia

Tranne la sua felpa così calda

Lei scrive poesie nel silenzio di una stanza

Come graffiti su una chiesa, tanto Dio non guarda

A un tratto chiude gli occhi e il trucco scorre sulla faccia

Il fiume nero inquina il mare bianco di una guancia

Sara ha avuto così poco che

Non sa nemmeno cosa manca

E cerca una risposta

Senza sapere la domanda

Sara lo sa

L’orizzonte va al di là,

Dei suoi problemi, dei suoi pensieri

Sara lo sa e se ne frega

Cercherà un’altra casa e un’altra vita anche stasera

Oh oh oh

Con gli occhi spenti di chi è persa

La pelle bianca come neve fresca

In bocca l’ultima sua sigaretta

Sorride e cela la tristezza

E resta sveglia anche stasera

Con gli occhi spenti di chi è persa

La pelle bianca come neve fresca

In bocca l’ultima sua sigaretta

Sorride e cela la tristezza

E resta sveglia anche stasera

Sara lo sa, l’orizzonte va al di là

Dei suoi problemi

Dei suoi pensieri