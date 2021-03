Sta per arrivare l’edizione deluxe del primo album di John Lennon. John Lennon/Plastic Ono Band – The Ultimate Collection, questo il titolo del progetto, è un’iniziativa firmata da Yoko Ono e comprenderà una mastodontica raccolta di registrazioni inedite per un totale di 159 tracce divise in 6 CD e due DVD Blu Ray. All’interno saranno comprese 87 registrazioni mai pubblicate prima di quest’anno.

Il primo album di John Lennon fu pubblicato l’11 dicembre 1970 e decretò l’inizio della carriera solista dell’ormai ex Beatles, dopo che i Fab Four avevano chiuso i battenti con la pubblicazione di Let It Be (1970). Già dagli esordi come solista Lennon firmò capolavori che di lì a poco sarebbero diventati vere e proprie pietre miliari della storia del rock, da Working Class Hero a Mother, ma anche God e Isolation.

Non mancherà un libretto illustrato curato da Simon Hilton che servirà da estensione ai contenuti del cofanetto. Le tracce includeranno outtakes, jam, demo originali e anche conversazioni in cui dalla stessa voce di John Lennon ascolteremo gli aneddoti sui retroscena delle canzoni. Con questa edizione Yoko Ono festeggia i primi 50 anni del primo album di John Lennon.

Joh Lennon/Plastic Ono Band è stato rimasterizzato da Paul Hicks, Rob Stevens e Sam Gannon che in passato hanno lavorato in squadra per il cofanetto Imagine – The Ultimate Collection (2018). L’edizione deluxe del primo album di John Lennon sarà suddivisa essenzialmente in 4 categorie: Ultimate Mixes per un ascolto più pulito del disco, Outtakes che raccolgono le versioni grezze delle tracce, Elements in cui riscopriamo parti sonore che nei mix originali non sono mai venute fuori e, infine, Evolution Documentary con la vera voce di John Lennon che racconta la storia di ogni singolo brano.

CD1: THE ULTIMATE MIXES

1 Mother

2 Hold On

3 I Found Out

4 Working Class Hero

5 Isolation

6 Remember

7 Love

8 Well Well Well

9 Look At Me

10 God

11 My Mummy’s Dead

12 Give Peace A Chance

13 Cold Turkey

14 Instant Karma! (We All Shine On)

CD2: THE ULTIMATE MIXES

THE OUT-TAKES

1 Mother/Take 61

2 Hold On/Take 2

3 I Found Out/Take 1

4 Working Class Hero/Take 1

5 Isolation/Take 23

6 Remember/Rehearsal 1

7 Love/Take 6

8 Well Well Well/Take 2

9 Look At Me/Take 2

10 God/Take 27

11 My Mummy’s Dead/Take 2

12 Give Peace A Chance/Take 2

13 Cold Turkey/Take 1

14 Instant Karma! (We All Shine On)/Take 5

CD3: THE ELEMENTS MIXES

1 Mother

2 Hold On

3 I Found Out

4 Working Class Hero

5 Isolation

6 Remember

7 Love

8 Well Well Well

9 Look At Me

10 God

11 My Mummy’s Dead

12 Give Peace A Chance

13 Cold Turkey

14 Instant Karma! (We All Shine On)

CD4: THE RAW STUDIO MIXES

1 Mother/Take 64

2 Hold On/Take 32

3 I Found Out/Take 3 Extended

4 Working Class Hero/Take 9

5 Isolation/Take 29

6 Remember/Take 13

7 Love/Take 37

8 Well Well Well/Take 4 Extended

9 Look At Me/Take 9

10 God/Take 42

11 My Mummy’s Dead/Take 1

12 Give Peace A Chance/Take 4 Extended

13 Cold Turkey/Take 2

14 Instant Karma! (We All Shine On)/Take 10

15 Mother/Take 91

16 I Found Out/Take 7

17 God/Take 1

CD5: THE EVOLUTION DOCUMENTARY

1 Mother

2 Hold On

3 I Found Out

4 Working Class Hero

5 Isolation

6 Remember

7 Love

8 Well Well Well

9 Look At Me

10 God

11 My Mummy’s Dead

CD6: THE JAMS & THE DEMOS

1 Johnny B. Goode (Jam)

2 Ain’t That A Shame (Jam)

3 Hold On (1) (Jam)

4 Hold On (2) (Jam)

5 Glad All Over (Jam)

6 Be Faithful To Me (Jam)

7 Send Me Some Lovin’ (Jam)

8 Get Back (Jam)

9 Lost John (1) (Jam)

10 Goodnight Irene (Jam)

11 You’ll Never Walk Alone (Parody) (Jam)

12 I Don’t Want To A Soldier Mama I Don’t Wanna Die (1) (Jam)

13 It’ll Be Me (Jam)

14 Honey Don’t (Jam)

15 Elvis Parody (Don’t Be Cruel/Hound Dog/When I’m Over You) (Jam)

16 Matchbox (Jam)

17 I’ve Got A Feeling (Jam)

18 Mystery Train (Jam)

19 You’re So Square (Jam)

20 I Don’t Want To Be A Soldier Mama I Don’t Wanna Die (2) (Jam)

21 Lost John (2) (Jam)

22 Don’t Worry Kyoko (Mummy’s Only Looking For A Hand In The Snow) (Jam)

23 Mother (Home Demo)

24 Hold On (Studio Demo)

25 I Found Out (Home Demo)

26 Working Class Hero (Studio Demo)

27 Isolation (Studio Demo)

28 Remember (Studio Demo)

29 Love (Home Demo)

30 Well Well Well (Home Demo)

31 Look At Me (Home Demo)

32 God (Home Demo)

33 My Mummy’s Dead (Home Demo)

Blu-Ray 1: All tracks in Stereo 24/192, Dolby Atmos and 5.1 Surround Sound

The Ultimate Mixes Album And Singles

The Ultimate Mixes Outtakes

The Elements Mixes Album And Singles

The Demos Album And Singles

Blu-Ray 2: All tracks in Stereo 24/192, Dolby Atmos and 5.1 Surround Sound

The Raw Studio Mixes Album And Singles

The Raw Studio Mixes Outtakes

The Evolution Mixes Album And Singles

The Jams Live And Improvised

Yoko Ono/Plastic Ono Band The Live Sessions