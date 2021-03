Giunge al termine la programmazione della serie fantascientifica di Ridley Scott: il finale di Raised by Wolves – Una Nuova Umanità va in onda in anteprima esclusiva su Sky Atlantic lunedì 8 marzo, segnando la fine della prima stagione.

Il finale di Raised by Wolves sarà pieno di rivelazioni sulle creature che abitano il pianeta vergine su cui due androidi stanno cercando di dare vita ad una nuova civiltà, missione basata sull’utopia che l’assenza di conflitti religiosi possa garantire la pace e la prosperità tra gli esseri umani (qui cast e personaggi). Creata e prodotta da Aaron Guzikowski, la serie ha segnato il debutto alla regia televisiva di Ridley Scott, che ha diretto i primi due episodi ed è produttore esecutivo del progetto tramite la Scott Free Productions.

Ecco le trame del finale di Raised by Wolves – Una Nuova Umanità, in onda in prima visione assoluta per l’Italia con gli ultimi due episodi della prima stagione lunedì 8 marzo, dalle 21.15, su Sky Atlantic (canale 110 di Sky). La serie è disponibile per gli abbonati Sky anche on demand.

Episodio 9 – Ombelicale

Mentre una nuova minaccia avanza sul pianeta, Sue è pronta a mettersi contro chiunque per salvaguardare la salute di Paul e dei bambini.

Episodio 10 – L’inizio

Madre e Padre scoprono un segreto sulle creature del pianeta, mentre lo strano comportamento manifestato da Paul conduce a un’altra importante rivelazione.

Il finale di Raised by Wolves è semplicemente un arrivederci alla seconda stagione: la serie è stata rinnovata da HBO Max appena due settimane dopo il suo debutto sul servizio di streaming a settembre 2020. La promozione è arrivata sulla base del riscontro immediato della serie presso gli abbonati e HBO ha motivato il suo successo grazie alla capacità di intrecciare “meravigliosamente i tratti distintivi di fantascienza e horror di Ridley, offrendo ai fan una delle trame più originali che abbiano visto da un po’ di tempo a questa parte“. Commentando il rinnovo, Ridley Scott ha garantito di essere già “immerso negli ‘strati’ della seconda stagione, poiché Aaron (Guzikowski, lo showrunner di Raised by Wolves) ha iniziato a dare forma a quella che pensiamo sarà un’altra stagione brillante capace di stimolare l’immaginazione“.