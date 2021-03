Come ogni anno gli artisti celebrano l’8 marzo. La Festa della Donna quest’anno arriva due giorni dopo il Festival di Sanremo, un contesto in cui il ruolo della donna diventa spesso oggetto di polemiche, interpretazioni fuorvianti, scivoloni, strafalcioni e gaffe che riaccendono il dibattito anche da parte delle donne stesse che ancora una volta si ritrovano a dover ribadire i loro diritti e la loro natura di esseri umani con pari dignità rispetto agli uomini.

I messaggi degli artisti si spostano tra i semplici auguri e stralci di attivismo. È il caso di Levante che in un post su Instagram scrive: “Grazie dei fiori, ma parliamo dei diritti”. La cantautrice siciliana ricorda le conquiste sociali e prega affinché la donna venga considera alla pari degli uomini.

Laura Pausini, in riferimento alla sua recente conquista grazie al brano Io Sì (Seen), ricorda che le donne “ti portano un Golden Globe” e aggiunge che le donne, ancora, “sono come le canzoni” e sono “oro tutti i giorni”.

La Giornata Internazionale della Donna è speciale per ricordare la storica hit Quello Che Le Donne Non Dicono scritta da Enrico Ruggeri e portata al successo da Fiorella Mannoia. Ci pensa Gigi D’Alessio che in un tweet posta il video del brano e augura ai suoi follower un buon 8 marzo.

Eros Ramazzotti, Jovanotti ed Emma Marrone aggiungono le mimose nelle loro stories sui social. Alessandra Amoroso indirizza i suoi auguri a “tutte le donne che amano le donne”, invitando sottilmente alla coesione per il riconoscimento dei diritti della donna. Con questi messaggi gli artisti celebrano l’8 marzo e non può mancare Vasco, che coglie l’occasione per rilanciare la sua Accidenti Come Sei Bella.

Le donne sono come le canzoni.

Sono jazz.Sono pop e rock.Fanno pensare.Danno consigli.Fanno ballare.Fanno soffrire.Poi,a volte,xchè le canzoni non hanno sesso,volano e ti portano un golden globe 💛

A noi donne,che siamo oro tutti i giorni, anche senza premi.

Auguri. #womensday pic.twitter.com/scPJfyr9UE — Laura Pausini (@LauraPausini) March 8, 2021