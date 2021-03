Vedremo altri episodi di Montalbano? L’addio (per il momento) del commissario interpretato da Luca Zingaretti è fissato nell’episodio in onda l’8 marzo.

Il metodo Catalanotti segna l’ultima avventura – solo televisiva – del personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri. È un episodio sconvolgente, come l’ha definito l’attore romano, anche regista.

La grande novità è vedere il commissario perdere il controllo perché travolto dalla passione per una giovane collega. “Salvo ci aveva abituato a pochi ma saldissimi punti fermi: l’amore per il suo lavoro, la devozione per Livia, l’imprescindibile attaccamento alla sua terra”, spiega Zingaretti. “Qui viene messo tutto in discussione. Il Nostro è disposto a lasciare tutto e tutti pur di poter godere della vicinanza e dell’amore di una ragazza interpretata dalla splendida Greta Scarano.”

C’è la possibilità di vedere gli ultimi due romanzi di Camilleri – ovvero Il cuoco dell‘Alcyon e Riccardino – trasposti su Rai1? C’è chi si è opposto all’addio di Montalbano, lanciando una vera e propria campagna. Infatti, il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti ha chiesto alla produzione Palomar la realizzazione di almeno un’altra puntata.

Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Luca Zingaretti ha risposto in merito a queste richieste del pubblico: “La verità è che tra la perdita di Sironi e Camilleri e poi la pandemia siamo sotto shock”, ha dichiarato al settimanale. “Non c’è stato il tempo di prendere una decisione definitiva. Certo, tutto questo affetto potrebbe anche spingerci a continuare”.

I fan possono sperare di vedere altri episodi di Montalbano e che Il metodo Catalanotti non sia l’addio definitivo ma solo un arrivederci? “Ci sono ancora due libri di Camilleri che non sono stati portati sullo schermo. Cominciamo a vedere come viene accolto questo episodio. Poi decideremo“, ha concluso.

Intanto il pubblico può sempre contare sulle repliche de Il Commissario Montalbano. Gli episodi saranno trasmessi su Rai1 al termine della messa in onda di Leonardo, il cui debutto è previsto il 23 marzo.