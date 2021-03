Esiste un calcolatore vaccinazione che, seppur non ufficiale, è in grado di fornire informazioni puntuali sul turno con ll quale si potrà ricevere la prima e anche la seconda dose del proprio siero anti Covid-19. Purtroppo è risaputo a tutti che la campagna italiana ma più in generale quella europea non sta brillando certo per velocità e i tempi di attesa per la gran parte della popolazione potrebbero essere davvero molto lunghi, come evidenziato proprio dallo strumento ora a disposizione.

Il calcolatore vaccinazione è stato sviluppato dalla società Omni Calculator: come facilmente intuibile, il tool stima quante persone ci sono davanti al cittadino che effettua un verifica appunto, nella coda che lo attende prima che la dose che gli spetta gli venga somministrata. Proprio il calcolo del turno viene effettuato dopo aver fornito specifiche informazioni: prima di tutto l’età, l’appartenenza al personale sanitario o di RSA, ma anche lo svolgimento di lavori come insegnante e ruoli assimilabili, o attività di militare o operatore delle forse dell’ordine. Vengono poi presi in esame anche specifici criteri di priorità come l’appartenenza a categorie protette per patologie particolarmente gravi. Tutti i criteri fin qui elencati sono naturalmente quelli previsti dal programma di vaccinazione del Governo italiano. Naturalmente si tratta di un’indicazione di massima ma comunque molto utile.

Fornendo tutti i dati fin qui presi in considerazione nella pagina del calcolatore vaccinazione. Verrà indicata la finestra temporale nella quale si dovrebbe ricevere la prima dose del proprio vaccino. Sempre lo stesso tool indicherà anche il secondo appuntamento per il richiamo. Al momento buona parte della popolazione, tentando proprio il calcolo, riceve un’indicazione che prevede settimane e settimane di attesa. Soprattutto quarantenni e cinquantenni vedrebbero il loro turno posticipato fino ad autunno inoltrato. La speranza è che con l’arrivo di un numero più consistente di dosi di vaccino nelle prossime settimane, la lunga attesa possa decisamente essere ridimensionata.