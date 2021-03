Antonio Maggio aderisce al progetto C’è ancora un fiore lanciato da Caffè Moda Rinaldi Magazine in occasione della festa della donna e suona per le donne recluse, fuori dal portone del carcere di Trani.

Il brano piano e voce è la sua La Faccia E Il Cuore che lo scorso anno ha presentato al Festival di Sanremo con Gessica Notaro.

“Quando lo scorso anno ho scritto la mia La Faccia E Il Cuore, ho voluto collegare l’immagine di una donna sfregiata da una violenza subita alla certezza di trovare ‘ancora un fiore dopo la tempesta’”, commenta Antonio Maggio.

“Essere un cantautore significa anche assumersi la responsabilità di ciò che si scrive: proprio per questo motivo ho accettato l’invito della redazione della rivista Caffè Moda Rinaldi Magazine di aderire al progetto ‘C’è ancora un fiore…’, per ricordarci che l’ 8 marzo vale tutto l’anno e che i fiori vanno innaffiati tutti i giorni. Anche in carcere, dove apparentemente i fiori non crescono, dove la libertà sembra un’utopia ma il diritto di festeggiarla resta sacrosanto”, continua l’artista.

“É importante abbattere concettualmente i muri, le barriere che sono state erette per la mancanza di rieducazione alla vita, il vero vuoto tra fuori e dentro la casa circondariale, tra il presente che queste donne vivono e il futuro che le attende. Suonare e cantare per queste donne recluse, fuori dal portone di ingresso del carcere, è stato per me come creare un ponte tra loro e l’esterno, per unirci in un unico sorriso di emancipazione e stringerci in un abbraccio immaginario”, conclude Antonio Maggio che ringrazia Don Riccardo Agresti e tutta la casa circondariale femminile di Trani.

La Faccia E Il Cuore di Antonio Maggio è stata scelta come manifesto “per quelle donne che non devono e non possono mai abbassare la guardia, neanche l’8 marzo”, scrive l’artista sottolineando l’importanza di abbattere tutte quelle barriere erette per la mancanza di rieducazione alla vita.

Don Riccardo Agresti – Parroco della Casa Circondariale Femminile di Trani dichiara:

“Questa iniziativa é una bella finestra che si è aperta sul carcere femminile perché si focalizza l’importanza della donna in un contesto di lacerazione interiore, proprio nella Giornata in cui si festeggia. Una donna commette reati perché ha avuto reazioni fuori dalla sua portata di maternità, statisticamente entra di meno in carcere rispetto agli uomini, e se ci entra e perché ci sono stati squilibri interiori. Il progetto “C’è ancora un fiore…” é estremamente meritevole perché, attraverso uno strumento universale come la musica che penetra all’interno dell’anima, da la possibilità di rimettere in vibrazione quelle che sono le corde del cuore per dire a tutte le donne ‘alzati, perché tu sei la fonte della vita’ “.

Gianluca Pecchini – Direttore Generale Nazionale Italiana Cantanti dichiara:

“In occasione del nostro 40esimo anniversario di attività, abbiamo ritenuto importante sostenere questo progetto di sensibilizzazione contro la violenza verso le donne, a maggior ragione in questo secondo anno di emergenza sanitaria in cui, a causa del lockdown, ha accentuato. Nella giornata della ‘Festa della Donna’, coerenti col nostro percorso di partnership con il Ministero per le Pari Opportunità, appoggiamo con entusiasmo il progetto ‘C’è ancora un fiore…’, così come restiamo aperti nel sostenere tutte le iniziative di forte impatto e spessore sociale”.

Roberta Palmioli – Responsabile Studio di comunicazione m_a_g_d_a & Caffè Moda Rinaldi Magazine “

“La Libertà è l’espressione di una nuova pubblicazione per il Caffè Moda Rinaldi Magazine, che vuole risorgere da una rivolta, da un tempo beffato, sospeso, ricongiunto e confuso. Partendo della Libertà, il Caffè Moda Rinaldi Magazine insieme allo studio di comunicazione m_a_g_d_a , ha deciso di realizzare il progetto “C’è ancora un fiore…” in collaborazione con il noto cantautore Antonio Maggio. Abbiamo scelto di girare questo breve ma intenso tracciato di storie nella città di Trani, perché qui è sita la Casa Circondariale Femminile dove al suo interno esiste una verità che in molti ancora non conoscono: una percentuale molta alta delle detenute recluse in questa prigione sono state condannate per reati commessi in risposta alle violenze subite. A tutte queste donne dedico il progetto “C’è ancora un fiore…” e la nuova espressione di “Libertà” del numero online del Caffè Moda Rinaldi Magazine. La Libertà che a me interessa oggi riconoscersi e riconoscere, si chiama Libertà interiore. La Libertà come ci viene presentata dall’esterno non è altro che una dimensione, forse quella meno influente. La Libertà interiore, quella eretta sulle nostre intenzioni, è la Libertà più sincera. Libere di liberarci. Liberi e libere dal proprio universo. Auguri a tutte le donne!”.