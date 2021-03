Dopo aver conquistato i Golden Globes, Anya Taylor-Joy fa il bis con i Critics’ Choice Awards, vincendo la statuetta nella categoria Miglior attrice in una miniserie per La Regina degli Scacchi. La produzione Netflix sta facendo incetta di premi, e anche la sua protagonista si conferma una delle rivelazioni del 2020.

Per questo motivo molti fan non si rassegnano all’idea di una seconda stagione dello show, concepito come serie limitata. Nel corso dell’incontro con la stampa, in modalità remota, come il resto delle cerimonie di quest’anno per ovvi motivi di sicurezza anti-Covid, Anya Taylor-Joy è tornata a parlare della possibilità di realizzare una stagione 2 de La Regina degli Scacchi.

“Ovviamente mi lusinga molto sapere che i fan vogliano trascorrere più tempo con questi personaggi a cui teniamo così tanto e in cui abbiamo riversato così tanto amore”, ha detto. “Abbiamo realizzato il prodotto come una serie limitata, quindi eravamo tutti abbastanza sorpresi quando il pubblico ha iniziato a chiedere una seconda stagione. Detto questo, mai dire mai.”

La serie Netflix è tratta dall’omonimo romanzo di Walter Tevis e segue la vita di un prodigio degli scacchi, Beth Harmon attraverso varie fasi della sua vita. Dall’infanzia trascorsa in orfanotrofio, dove conosce il gioco degli scacchi, fino all’ascesa come giovane campionessa tra gli anni ’50 e ’60. Per il ruolo, Anya Taylor-Joy ha dovuto imparare a giocare a scacchi.

Alla domanda sugli insegnamenti che ha tratto dalla serie e dal gioco stesso, l’attrice ha risposto: “È una metafora così bella. Nella vita devi sempre avere un piano ma devi anche essere in grado di adattarti e di cambiare. È importante attaccare ma anche difendere, e devi imparare quando fare entrambe le cose. E hai bisogno di tutti i pezzi sul tavolo. Non c’è solo la regina: hai bisogno di tutti i pezzi.”

Le altre candidate a miglior attrice in una serie limitata erano Cate Blanchett con Mrs. America (FX), Michaela Coel con I May Destroy You (HBO), Daisy Edgar-Jones con Normal People (Hulu), Shira Haas con Unorthodox (Netflix) e Tessa Thompson con Sylvie’s Love (Amazon Studios).