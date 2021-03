La settimana appena iniziata è quella che vedrà il via alla prima estrazione della Lotteria degli Scontrini con i relativi premi assegnati ai fortunati cittadini che partecipano al programma. Meglio segnarsi in calendario dunque la specifica data in cui bisognerà stare in guardia per sincerarsi di aver vinto o meno.

Cosa si vince con la prima estrazione mensile

Per il momento, la Lotteria degli Scontrini farà partire solo l’estrazione mensile del mese corrente di marzo. Mancano ancora all’appello quelle settimanali e autunnali: la prima tipologia avverrà dal 10 giugno mentre quella annuale non è stata ancora pianificata ma lo sarà presto con un atto specifico del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Considerando solo la prima estrazione della Lotteria degli Scontrini mensile, i premi a disposizioni saranno i seguenti:

10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti;

10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

La data esatta della prima estrazione della Lotteria degli Scontrini

Il prossimo giovedì 11 marzo verrà effettuata la prima estrazione mensile del programma. Concorreranno alla vittoria di uno dei premi sopra indicati tutti gli scontrini validi del mese di febbraio.

Dopo la prima estrazione mensile oramai imminente, le successive avverranno sempre il secondo giovedì di ogni mese. Il calendario già pianificato prevede dunque nuove possibilità di vincita i giorni 8 aprile, 13 maggio, 10 giugno, 8 luglio, 12 agosto, 9 settembre, 14 ottobre, 11 novembre e 9 dicembre.

Come verificare l’eventuale vincita

A seguito della prima estrazione, sarà la stessa Agenzia delle dogane a comunicare la vincita via PEC o attraverso la raccomandata con ricevuta di ritorno. Ad ogni modo, tutti gli iscritti all’Area riservata della Lotteria degli Scontrini potranno controllare, nell’apposita sezione della piattaforma dedicata al programma, tutti i codici risultati vincitori dei primi premi e dunque anche controllare manualmente se tra questi compare uno dei propri. Appuntamento dunque tra soli 3 giorni per i primi nominativi più fortunati.