Non sono bastati i 23 milioni di followers di Chiara Ferragni e il suo martellante invito a votare il marito per condizionare il televoto in finale a Sanremo 2021 portando Francesca Michielin e Fedez alla vittoria: a sorpresa, i Maneskin hanno vinto non per il favore di Giuria Demoscopica e Sala stampa ma proprio per quello del pubblico da casa, addirittura doppiando il duo nelle preferenze espresse col televoto, come dimostrano i dati dell’ultima sessione di voto della quinta serata-

Il televoto in finale a Sanremo 2021 ha premiato la band pop-rock romana che ora andrà a rappresentare l’Italia all’Eurovision 2021 di Rotterdam: in una classifica che ha visto diverse scalate rispetto alle serate precedenti, al momento di determinare l’ordine del podio i Maneskin hanno battuto due favoritissimi per il trionfo come Ermal Meta e MIchielin&Fedez, incredibilmente doppiando questi ultimi al televoto.

Nello specifico i dati del televoto in finale a Sanremo 2021, resi noti dalla Rai sul sito ufficiale di Sanremo, mostrano come i Maneskin siano arrivati primi per il pubblico da casa (53,15%), primi per la sala stampa (35,15%) e terzi per la giuria demoscopica (32,9%), totalizzando il 40,68% delle preferenze complessive considerando le tre giurie.

I dati del televoto in finale a Sanremo 2021 dimostrano come l’effetto Ferragni non sia bastato: nonostante la potenza di fuoco dell’influencer, che ha usato il suo profilo Instagram per chiedere in ogni modo ai fan di votare per suo marito, la sua massiccia campagna di reclutamento voti non solo non è riuscita a garantire la vittoria di Fedez ma ha forse avuto l’effetto opposto, quello di compattare quanti non volevano che fosse lui a vincere, facendo confluire molte preferenze (tra cui certamente quelle di chi aveva votato per atri artisti fuori dal podio) sui Maneskin.

Nei dati del televoto in finale a Sanremo 2021, Francesca Michielin e Fedez risultano solo secondi per il pubblico da casa (28,83%, a fronte del 53,15% dei Maneskin), oltre che secondi per la giuria demoscopica (33,13%) e terzi per la stampa (30,13%), totalizzando il 30,48% e dunque il secondo posto nel podio. Infine, Ermal Meta è arrivato primo per la giuria demoscopica (33,89%), secondo per la sala stampa (34,70%), e solo terzo al televoto (28,83%), totalizzando il 28,83%.

Sull’intervento della Ferragni e l’impatto che avrebbe potuto avere sui dati del televoto in finale a Sanremo 2021, con post e storie su Instagram in una sequenza incessante di appelli al voto, si è aperto un dibattito in rete che è approdato anche in conferenza stampa, pur non trovando terreno fertile nelle valutazioni del giorno dopo. Il tema è quello atavico del condizionamento del televoto: una volta erano i call center gli imputati del danno, poi fu la volta dei talent show e del loro pubblico di adolescenti pronti a tutti per drogare il televoto, ora il bersaglio sono gli influencer. Il problema. semmai, è che Chiara Ferragni non è un’influencer come gli altri, il suo non è un pulpito qualunque e nemmeno quello di una compagna/moglie qualsiasi: la sua caratura internazionale, la sua platea milionaria, la sua capacità di persuasione e perfino la patente di opinion leader che molti le riconoscono hanno reso certamente inelegante quell’incessante richiesta di votare, perpetrata in ogni modo possibile, dall’appello del piccolo Leone all’aiuto ottenuto da Georgina Rodriguez (compagna di Ronaldo) che si è unita alla causa.

Fedez ha risposto alle domande sul peso del televoto in finale a Sanremo 2021, in conferenza stampa, come c’era da aspettarsi: “Chiara è mia moglie, cosa avrebbe potuto fare di diverso?“. Sicuramente vero, anzi sarebbe stato anomalo il contrario. Come pure è vero, però, che est modus in rebus e si può tifare, sostenere e fare promozione in modi più eleganti, senza far pesare fino all’ultimo follower la propria superiorità schiacciante in termini di seguito, senza fare della vittoria di un premio musicale una questione di vita o morte per chi come i Ferragnez vive non solo di musica ma soprattutto di molto altro, senza rendere il Leoncino d’oro un traguardo da tagliare a tutti i costi all’insegna di preghiere continue al voto. Si può fare di meglio e sicuramente Chiara Ferragni ne è capace.

Ad ogni modo, la polemica è smorzata dai dati del televoto in finale a Sanremo 2021: in modo cristallino i risultati mostrano come proprio quel televoto che avrebbe dovuto favorire la vittoria schiacciante di Francesca Michielin con Fedez abbia invece decretato il trionfo degli outsider Maneskin (nel loro caso, certo, c’è il fattore popolarità che si portano dietro dalla partecipazione a X Factor, ma sono ormai passati 4 anni da quell’edizione e semmai vi sia un effetto è sicuramente molto sfumato).

Ecco i dati della ripartizione tra Demoscopica, Sala Stampa e televoto in finale a Sanremo 2021 nella sessione di voto conclusiva (sul sito della Rai sono disponibili i dati per tutte le cinque serate).

Se i dati del televoto in finale a Sanremo 2021 hanno rappresentato una sorpresa, quelli di Giuria Demoscopica e Sala Stampa si sono rivelati invece piuttosto omogenei. In conferenza stampa all’indomani della finale, il direttore di Rai1 Coletta ha difeso la ripartizione del voto tra Giuria Demoscopica, Sala Stampa e Televoto del pubblico: “Penso che la tripartizione della Giuria risponda al mercato che guarda a questa kermesse, poi ci si può riflettere ma penso che finora è stata stabilita la rappresentazione più equilibrata“.

