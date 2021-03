Servono necessariamente spunti e dritte a proposito degli auguri per la Festa della donna. L’appuntamento in programma l’8 marzo, al netto delle difficoltà che continuiamo a vivere per la pandemia, sicuramente ha un sapore meno amaro rispetto allo scorso anno. Nel 2020, infatti, era appena partito un lockdown “estremo” che ha in qualche modo offuscato la ricorrenza. Certo, il problema ancora non è archiviato, ma soprattutto a distanza può essere utile qualche dritta in termini di immagini e frasi a tema da inviare con applicazioni come WhatsApp.

Le migliori frasi sugli auguro per la Festa della donna 2021

Non è un caso che il nostro ultimo articolo relativo agli auguri per la Festa della donna risalga, almeno per noi, al 2019. Fatta questa lunga premessa, proviamo ad esempio a selezionare alcune frasi a tema per colpire nostra moglie, la fidanzata, o ancora nonne, madri e figlie. Un appuntamento come quello dell’8 marzo, in particolare di questi tempi, può essere occasione di vicinanza virtuale anche verso un’amica. Dunque, avrete l’imbarazzo della scelta tra frasi divertenti e di maggiore impatto:

“Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta“; “Essere donna è terribilmente difficile, perché consiste soprattutto nell’avere a che fare con gli uomini“; “Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna”; “Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società”; “Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre! Auguri a tutte le donne“.

Le migliori immagini con auguri per la Festa della donna l’8 marzo

Detto questo, qualora vogliate mandare tramite WhatsApp o Facebook gli auguri per la Festa della donna lunedì 8 marzo, ricordate che potete concentrarvi anche su una selezione con le migliori immagini. Come sempre avviene in questi casi, occorre adattarsi al destinatario e al tipo di rapporto che avete costruito in questi anni. Qui trovate qualche idea utile.



















Dunque, valutate con grande attenzione quali siano le frasi e le immagini adatte al vostro caso per inviare gli auguri per la Festa della donna in modo consono al destinatario.