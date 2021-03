Il finale delle Indagini di Lolita Lobosco va in scena domenica prossima, il 14 marzo, proprio in prima serata regalando al pubblico un altro caso su cui indagare e un altro colpo al cuore per la nostra protagonista. Sarà ancora Luisa Ranieri a scendere in campo e questa volta per un caso che la toccherà molto da vicino, un caso degno della finale che lascerà tutti con il fiato sospeso. In particolare, nell’ultima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco dal titolo “Gioco pericoloso”, la protagonista sarà alle prese con le indagini sulla morte di un suo ex compagno di classe.

Nel finale della fiction, il giorno dopo la rimpatriata di classe, il vicequestore Lolita Lobosco verrà svegliata dalla tragica notizia della morte di Vittorio, suo ex compagno di classe. Ancora una volta tutto lascia pensare che si tratti di un suicidio ma, in realtà, toccherà alla barese e al suo team capire cosa fare cercando di vederci chiaro mettendo insieme i pezzi della sua vita e anche i suoi ultimi momenti.

Dall’altro lato c’è ancora la questione personale visto che Lolita Lobosco riuscirà a far luce sulla morte di Vittorio, portando a galla corruzione e morte. Ciliegina sulla torta è la questione del padre, su cui conosceremo nuovi dettagli, e poi sulla sua vita privata. Farà la sua scelta Lolita?

Prima del finale delle Indagini di Lolita Lobosco, l’appuntamento è fissato per oggi, 7 marzo, con la penultima puntata, Spaghetti all’Assassina, in cui si ritroverà al cospetto del corpo senza vita dello chef Geppino Schirone, detto Pap’russ, famoso per la sua ricetta. È mattina presto quando, richiamata dalle grida allarmate dei passanti, si precipita in strada in vestaglia. Qualcuno deve essersi sentito male proprio in quel locale. Così, in vestaglia e ciabattine, Lolita rinviene il cadavere del cuoco, sicuramente assassinato. Un nuovo caso di omicidio che pare senza colpevoli, e che la priverà della sapida esperienza di poter assaggiare la celebre ricetta dalle mani del suo inventore. Una brutta vicenda, quella che ruota intorno alla morte di Geppino Schirone, che si rivela essere un personaggio pieno di ombre e di ambiguità. Insomma il tipo di persona che Lolita vedrebbe volentieri dietro le sbarre ma che in questa indagine è in credito con la giustizia.