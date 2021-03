Con Il metodo Catalanotti, Il Commissario Montalbano torna in onda su Rai1 forze, per l’ultima volta, con un episodio definito “spiazzante”.

Nella serata di lunedì 8 marzo, nella giornata internazionale dedicata alle donne, ci sarà proprio un personaggio femminile a sconvolgere la vita del fedele Salvo Montalbano. Antonia Nicoletti, agente della scientifica, compare come un uragano nel corso dell’indagine principale raccontata nell’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

I nostri – Montalbano, Augello e Fazio – sono chiamati a indagare sulla morte di Carmelo Catalanotti, assassinato con una pugnalata al petto. L’omicidio, però, presenta qualcosa di strano. La vittima era un regista teatrale, ma anche un usuraio. Era noto per aver creato un Metodo di recitazione unico. Era inoltre fondatore della Trinacriarte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigàta. Buona parte dei suoi soci sono appassionati di recitazione fino al midollo, e vedevano in Carmelo Catalanotti il loro guru, che sapeva essere geniale, ma anche crudele e sadico.

Dietro al suo carisma potrebbe essere incredibilmente la soluzione al suo omicidio. A complicare questo già non facile caso ci si metterà l’incorreggibile Mimì Augello il quale, nel tentativo di sfuggire al marito cornuto della sua ennesima amante, si imbatterà in un cadavere che sorprendentemente non riuscirà più a ritrovare. Intanto, l’arrivo di una giovane e bellissima collega turba profondamente Montalbano.

Diretto da Alberto Sironi (storico regista, scomparso prima di aver completato l’episodio) e Luca Zingaretti, Il metodo Catalanotti è una produzione Palomar con la partecipazione di Rai Fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti, Nora Barbieri e Nicola Serra con Max Gusberti.

Ad affiancare Luca Zingaretti, volto del commissario Montalbano dall’ormai lontano 1999, ritroveremo anche il gruppo di attori che negli anni hanno reso la fiction Rai un vero e proprio cult: Cesare Bocci nei panni di Mimì Augello; Peppino Mazzotta in quelli di Fazio; Angelo Russo nelle vesti dell’agente Catarella e la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia, l’eterna fidanzata di Salvo Montalbano.

New entry Greta Scarano nel ruolo di Antonia Nicoletti; Carlo Cartier è Carmelo Catalanotti; Marina Rocco è Eleonora Ortolani; Monica Dugo è Anita Pastore; Aglaia Mora è la dottoressa Barresi; Maurizio Bologna è Antonio Scimè; Piero Ciccio è Rosario Lo Savio; e Gaetano Aronica interpreta Ernesto Lopez.

“Ne Il metodo Catalanotti, terz’ultimo romanzo della saga, ci sono tutti i temi cari a Camilleri”, racconta Zingaretti nelle note di regia. “L’amore, che muove il mondo, il sesso, le corna, ma anche il teatro con l’eterno dilemma pirandelliano dello sdoppiamento dell’io e se sia più vera la realtà o la fantasia, la vecchiaia e il suo eterno tentativo di ghermire la giovinezza, la tragedia e il “tragediare” proprio della cultura siciliana”.

La grande novità è vedere il commissario perdere il controllo perché travolto dalla passione per una giovane collega. “Salvo ci aveva abituato a pochi ma saldissimi punti fermi: l’amore per il suo lavoro, la devozione per Livia, l’imprescindibile attaccamento alla sua terra”, spiega Zingaretti. “Qui viene messo tutto in discussione. Il Nostro è disposto a lasciare tutto e tutti pur di poter godere della vicinanza e dell’amore di una ragazza interpretata dalla splendida Greta Scarano.”