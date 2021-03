Nel 2020 il produttore cinese ha svelato il Huawei P Smart 2021, il primo dispositivo dell’azienda il display forato al centro, EMUI 10.1 e Huawei Mobile Services. Come riportato da ‘Huawei Central‘, il dispositivo è dotato di uno schermo IPS da 6.67 pollici con risoluzione FullHD (2400 x 1080 pixel), alimentato dal processore Kirin 710A octa-core con 4GB di RAM e 128GB d memoria interna. C’è poi anche il Huawei P Smart+ 2019, lanciato con EMUI 9.0 preinstallato, e che ha poi ricevuto nel tempo una serie di altri aggiornamenti (EMUI 9.1 e EMUI 10), senza però riuscire ad acciuffare l’interfaccia utente EMUI 10.1 e le successive versioni.

L’OEM adesso sta spingendo un nuovo upgrade del firmware per gli utenti che hanno deciso di puntare sui Huawei P Smart 2021 e P Smart+ 2019, contraddistinto dalla presenza della patch di sicurezza di gennaio 2021, in grado di risolvere diversi livelli di exploit e problemi di varia natura (4 critici, 1 medio e 25 alti), proteggendo i telefoni dalle minacce. Il Huawei P Smart 2021 riceve la EMUI 10.1 nella versione 10.1.1.166 con un peso di 315MB, mentre il P Smart+ 2019 accoglie la EMUI 10.0 nella versione 10.0.0.182 con un peso di 100MB (potrete scaricarli entrambi con la connessione dati del vostro operatore telefonico: le dimensioni sono esigue e lo permettono senza inutili sprechi).

L’aggiornamento è in fase di distribuzione, ma potrebbero volerci alcuni giorni prima che raggiunga tutti gli esemplari designati. Se siete possessori dei Huawei P Smart 2021 e P Smart+ 2019 vi consigliamo di controllare la sezione degli aggiornamenti di sistema da qui ai prossimi giorni, iniziando magari a ripulire un po’ la memoria per accogliere al meglio gli upgrade (cosa che andrebbe sempre fatta periodicamente per far scattare di più il telefono). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.