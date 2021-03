Gran finale: Achille Lauro canta C’Est La Vie a Sanremo 2021 ed esce di scena trafitto dalle rose. Nell’ultima serata del Festival troviamo di nuovo l’opera di Lauro De Marinis – questo il suo nome di battesimo – giunta alla conclusione con l’ultima lettera, l’ultima esposizione e l’ultimo brano. Per l’occasione l’artista ha scelto C’Est La Vie, brano contenuto nell’album 1969. A questo giro Achille Lauro ha scelto di terminare il viaggio attraverso i generi con un omaggio alla musica classica e un messaggio contro gli haters.

Tutto si apre con un ballerino che danza nel buio, poi Achille Lauro compare in cima alla scalinata e intona il suo brano. Sembrerebbe tutto normale, se non fosse che ad un certo punto arrivano le voci delle critiche fuori campo di chi non apprezza la sua musica. Tra le voci si riconosce anche quella di Red Ronnie.

Nelle serate precedenti Achille Lauro ha omaggiato il glam rock (nella prima serata con Solo Noi), il rock’n’roll (nella seconda serata con Bam Bam Twist insieme a Claudio Santamaria e Francesca Barra), il pop (nella terza serata con Penelope insieme a Monica Guerritore ed Emma Marrone) e il punk rock (nella quarta serata con Me Ne Frego e Rolls Royce insieme a Boss Doms e Fiorello).

In ogni occasione Achille Lauro ha portato in scena nuovi costumi e nuovi atti, ripercorrendo il meglio della musica del mondo e rendendosi protagonista di continui schianti d’arte, una sorta di divulgazione dei piaceri dell’anima all’insegna della libertà d’espressione e della sacralità dell’essere. Il 2021 di Achille Lauro è l’anno della svolta. Dopo un 2020 intenso di novità e sperimentazioni l’artista più camaleontico della scena contemporanea volta pagina e si prepara a buttarsi nel nuovo percorso creativo.

Nella serata finale Achille Lauro canta C’Est La Vie e su queste note muove la sua trionfale uscita di scena, dopo un Festival in cui non si è unito alla schiera dei Campioni in gara ma ha presenziato come ospite fisso.

