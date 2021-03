Ottime notizie per i tanti utenti che erano in attesa di segnali per quanto concerne il Samsung Galaxy S10 Lite, in relazione alla disponibilità dell’aggiornamento con One UI 3.1. Nello specifico, a distanza di alcune settimane dall’ultima patch ufficiale resa disponibile per un device più popolare di quanto si possa immaginare qui in Italia, bisogna evidenziare il grosso step fatto per il prodotto. Cerchiamo di capire come stiano cambiando le cose per chi, in questi mesi, ha deciso di puntare sullo smartphone.

Disponibile l’aggiornamento con One UI 3.1 per il Samsung Galaxy S10 Lite

Insomma, a partire da oggi 6 marzo possiamo dire senza troppi giri di parole che Android 11 e One UI 3.1 siano disponibili per il Samsung Galaxy S10 Lite in Spagna. Stando alle prime informazioni raccolte attraverso Sammobile, sappiamo che gli utenti possono identificare l’aggiornamento attraverso la versione firmware G770FXXU4EUBA. Viene distribuito insieme alla patch di sicurezza del marzo 2021 che risolve alcuni problemi non secondari per il pubblico, come una nota vulnerabilità Exynos 990.

Va detto che, nella fattispecie, l’intervento del produttore coreano non significherà molto per i possessori di un Samsung Galaxy S10 Lite, considerando che il device risulta dotato di un SoC Snapdragon 855. Ci sono però altre informazioni che dobbiamo esaminare con attenzione, a partire dal fatto che le prime indiscrezioni davano erroneamente scontata l’aggiunta di DeX wireless al Galaxy S10 Lite con questo nuovo aggiornamento del firmware

Come riportato inizialmente da SamMobile e come confermato anche dai primi utenti che hanno testato l’aggiornamento One UI 3.1 in Europa, posso confermare che il DeX wireless non sia incluso con il pacchetto software One UI 3.1 ottimizzato per il Samsung Galaxy S10 Lite. Fateci sapere nel caso in cui la notifica sia arrivata anche ai modelli che sono attualmente in commercio qui in Italia, in attesa dei primi feedback.