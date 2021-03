Tommaso Zorzi torna in tv nella sua ospitata a Verissimo per alzare il velo su quella che è stata la sua vita nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e poi anche dopo quando è tornato a casa e la sorella, attraverso una serie di power point, lo ha messo al corrente di like, messaggi, attacchi televisivi e social. Dopo la visione del video, l’influencer ha annunciato vendetta e chiarimenti e proprio oggi pomeriggio a Verissimo ha avuto modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa proprio lanciando il suo attacco contro Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e anche Guenda Goria alla quale ha dato un passaggio a Milano il giorno dopo la finalissima del Grande Fratello Vip 2020.

Stuzzicato un po’ da Silvia Toffanin, Tommaso Zorzi ha anche riferito chi secondo lui sono stati i più falsi all’interno della casa “I più falsi? Falsa Giulia Salemi, strafalsa Guenda, falsissima Maria Teresa. Non ritengo Giulia un’amica. Tante cose di lei le ho scoperte nella Casa, non ci parlavamo più già da prima. Penso che Maria Teresa abbia creduto di essere una stratega”.

Ecco il video del momento della puntata di oggi:

Queste sono le parole che l’influencer ha usato parlando delle sue ex compagne di avventura chiudendo quindi la porta ad un ritorno ad un rapporto normale con Giulia Salemi, che potrebbe presto rispondere sui social alle provocazioni di Zorzi, e attaccando duramente le Ruta ovvero Maria Teresa e la figlia Guenda. Le due al momento non hanno ancora commentato l’attacco di Tommaso Zorzi ma siamo sicuri che nei prossimi giorni (o ore) lo faranno, magari spuntando nel salotto di Barbara d’Urso prima della chiusura di Live.