Siamo ormai pronti alla tanto attesa diretta Finale di Sanremo 2021, con la possibilità di seguire l’appuntamento in programma oggi 6 marzo sia davanti alla tv, sia in mobilità. Anche per coloro che avranno modo di farlo in un secondo momento. Dunque, come avvenuto con l’approfondimento di ieri, cerchiamo di capire quali siano le informazioni fondamentali da appuntare, per farsi trovare pronti con il capitolo finale di un’edizione che certo non dimenticheremo facilmente. Soprattutto alla luce della situazione Covid.

Come rivedere la diretta Finale di Sanremo 2021 su RaiPlay

In tanti, soprattutto tra quelli con conoscenze meno avanzate sul mondo mobile, forse pensano che sia estremamente complicato rivedere la diretta Finale di Sanremo 2021. Non è così, perché RaiPlay, come sempre avviene in questi casi, assicurerà la copertura massima del momento. Sia live, sia per gli spettatori che potranno accedere all’applicazione nel momento in cui sarà terminato l’evento. Non dobbiamo dimenticare, infatti, chi per lavoro avrà qualche limitazione oggettiva.

Cosa comporta questo per chi non vuole perdersi nulla con la diretta Finale di Sanremo 2021? In primis, a partire dalle 20.45 circa (questo l’orario di riferimento per l’appuntamento finale di questa sera) sarà possibile collegarsi direttamente al sito di Rai Play, per poi selezionare Rai 1. Chi vuole evitare la soluzione web, avrà come accennato l’alternativa RaiPlay a disposizione. Inutile dire che l’app risulti disponibile per l’utenza Android, oltre a quella iOS.

Proprio RaiPlay consentirà di rivedere la diretta Finale di Sanremo 2021 in un secondo momento. Come e quando vorrete, considerando che troverete degli spezzoni o l’intero evento caricato successivamente. Di sicuro ora avete tutte le informazioni del caso per non farvi trovare impreparati, in attesa di conoscere il nome del vincitore di questa stranissima edizione. Secondo voi chi esulterà? Fateci sapere cosa ne pensate, lasciando un commento a fine articolo.