Patrick J Adams di Suits non ha dimenticato i trascorsi professionali con Meghan Markle nella storica serie di USA Network ed è intervenuto pubblicamente per difenderla dalle accuse di bullismo da parte di dipendenti di Buckingham Palace apparse sulla stampa inglese. Accuse che sono arrivate con un tempismo sospetto, poco prima della messa in onda dell’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey sulla CBS che si preannuncia foriera di rivelazioni sulla monarchia, in programma anche in Italia il 9 marzo.

In una serie di tweet, Patrick J Adams di Suits ha condannato la famiglia reale per “aver promosso e amplificato” le accuse di bullismo contro la sua ex collega, con la quale ha trascorso dieci anni sul set del legal drama, lasciato dalla Markle quando si è fidanzata col principe Harry. Secondo l’attore, la coppia è stata “costretta a fuggire” dal Regno Unito per tutelare la propria salute da un ambiente malsano.

In un lungo sfogo su Twitter Patrick J Adams di Suits scende in campo al fianco dell’amica Meghan dipingendola come l’esatto opposto della prepotente e intrattabile diva dipinta dalle voci di palazzo.

Meghan Markle e io abbiamo trascorso la parte migliore di un decennio di lavoro insieme su Suits. Fin dal primo giorno, si è distinta come un membro entusiasta, gentile, collaborativo, premuroso, allegro e compassionevole della nostra famiglia televisiva. È rimasta uguale quando la fama, il prestigio e il potere sono cresciuti.

Patrick J Adams di Suits elogia la sua amica per il “suo profondo senso della moralità” e la sua “etica del lavoro“, bacchettando i media britannici per aver “sputato veleno razzista e diffamatorio“, fino a scagliarsi contro una famiglia che “in termini blandi si può definire complicata e, nella sua versione peggiore, arcaica e tossica“.

Secondo Patrick J Adams di Suits, infatti, la Royal Family ha un ruolo importante nella narrazione che i media stanno facendo della Markle, per giunta proprio ora che aspetta il suo secondo figlio da Harry.

Trovo osceno che la famiglia reale, il cui nuovo membro sta crescendo proprio ora nel suo grembo, stia promuovendo e amplificando le accuse di bullismo contro una donna che è stata costretta a fuggire dal Regno Unito per proteggere la sua famiglia e la sua salute mentale.

Patrick J Adams di Suits descrive la monarchia come un’istituzione “sopravvissuta rispetto alla sua rilevanza nel tempo” e “la cui decenza è fallita”: ha quindi invitato i Reali a trovare “qualcun altro da rimproverare e tormentare“, perché “la mia amica Meghan è fuori dalla vostra portata“.

In difesa dell’ex attrice diventata Duchessa di Sussex si è schierato anche il creatore di Suits Aaron Korsh, sostenendo che Meghan “non è un mostro“, ma solo una donna che ha cercato di adattarsi ad un mondo proibitivo per i comuni cittadini.

Meghan Markle non è un mostro. È una donna forte con un cuore gentile che sta cercando di farsi strada in una situazione inimmaginabile. Non conosco i dettagli di qualche incidente avvenuto anni fa, ma se mandare e-mail a tarda notte ti rende una persona orribile, allora andrò all’inferno 50 volte.

La Markle era stata tirata in ballo da un reportage del Times in cui alcuni dipendenti reali hanno raccontato presunti comportamenti prepotenti che avrebbero reso la vita impossibile ai lavoratori di Buckingham Palace: la Duchessa avrebbe “bullizzato gli assistenti reali fino alle lacrime“, costringendo due di loro a licenziarsi. Uno degli intervistati ha raccontato che lavorare con Meghan voleva dire vivere in una condizione “di crudeltà emotiva e manipolazione che immagino possa essere definita bullismo“. Secondo il Mirror, la Regina Elisabetta avrebbe chiesto di aprire un’inchiesta interna per verificare la veridicità di quanto trapelato alla stampa. Un portavoce dei Duchi di Sussex ha reagito rigettando tutte le accuse a carico della Markle: “La Duchessa è rattristata da questo ultimo attacco alla sua persona, in particolare perché è stata vittima di bullismo ed è profondamente impegnata a sostenere coloro che hanno subito dolore e traumi“.

