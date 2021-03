Ci sono segnalazioni da ieri pomeriggio, a proposito della storia secondo cui Adidas regala scarpe in occasione della Festa della donna. Considerando il fatto che l’appuntamento sia ormai imminente sul calendario, in tanti stanno cliccando sul link che viene veicolato tramite un messaggio WhatsApp. Sono però inconsapevoli che rischiano seriamente di andare incontro ad una bufala. La stessa, anche se con termini differenti, rispetto a quella che abbiamo avuto modo di esaminare nei mesi scorsi durante il Covid.

Ci siamo illusi che Adidas regala scarpe per la Festa della donna

Sto seguendo alcuni trend di ricerca da ieri, in effetti, ma poco fa attraverso il report di Bufale ho preso atto che la truffa sia realmente in atto. E gli utenti meno esperti potrebbero cascarci, in quanto il messaggio WhatsApp per il quale Adidas regala scarpe con la Festa della donna arriva direttamente dai nostri contatti. Alcuni destinatari non sanno che questo avviene quando loro in primis sono diventati protagonisti di una fake news a dir poco pericolosa. Già, perché non possiamo limitarci al discorso di notizia falsa qui.

All’interno del messaggio WhatsApp secondo cui Adidas regala scarpe per la Festa della donna, infatti, viene aggiunto anche un link per aderire all’iniziativa. Secondo quanto ho appreso in questi minuti, troveremo il solito questionario, con il quale viene chiesto agli utenti un piccolo contributo a premio ricevuto per la spedizione del prodotto gratis. Tuttavia, questo è il preciso istante in cui darete i dati delle vostre carte o dei conti agli hacker.

Si tratta di una pratica ampiamente diffusa, come testimoniato dal fatto che la bufala “Adidas regala scarpe per la Festa della donna” non sia certo anomala per i suoi contenuti. Di tanto in tanto vengono fuori questi messaggi WhatsApp, che provano a sfruttare ricorrenze, particolari momenti storici e la notorietà dei grandi marchi.