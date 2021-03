La finale di Sanremo 2021 è arrivata, ma come ogni giorno, vi consigliamo una programmazione alternativa per chi non è interessato a seguire la kermesse.

Stasera, sabato 6 marzo, al teatro dell’Ariston verrà incoronato il vincitore del festival di quest’edizione. L’evento è trasmesso in diretta su Rai1.

E sulle altre reti?

Tanti film per accontentare sia grandi che bambini. Si parte con Rai2 che propone 12 Soldiers, film di guerra con Chris Hemsworth, ambientato all’indomani degli attentanti alle Torri Gemelle, l’11 settembre 2001, in onda dalle ore 21:25. Su Rai3 c’è il film Fuori controllo con Mel Gibson, tratto dall’omonima serie televisiva del 1995, trasmesso alle 21:20. Quando sua figlia viene barbaramente assassinata, un detective mette in atto la sua vendetta finendo in una rete di corruzione e spionaggio.

Su Canale5 alle ore 21:45 va in onda Non si ruba in casa dei ladri, commedia firmata Carlo Vanzina con un cast corale: Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca e Manuela Arcuri. Finito in povertà dopo aver perso il lavoro le la casa, Antonio organizza ai danni dell’uomo che lo ha ridotto in miseria e per il quale lavora come cameriere.

Italia1 trasmette il film per tutta la famiglia Lego Movie 2 – Una nuova avventura, ideale per gli appassionati di Lego. L’appuntamento è alle 21:30.

Su Rai 4 continua la maratona di pellicole tratte dai romanzi di Stephen King. Dopo Shining, trasmesso venerdì sera, nella serata in cui c’è la finale di Sanremo 2021 andrà in onda L’acchiappasogni – Dream Catcher alle 21:25. La trama ruota intorno a un gruppo di amici che durante il soggiorno in una capanna nei boschi acquistano dei poteri straordinari e affrontano degli alieni, a cui l’esercito sta dando la caccia.

Rete4, infine, punta su un cult con Il padrino – Parte II, diretto da Francis Ford Coppola e interpretato da Al Pacino, Robert De Niro e Diane Keaton. Nel secondo capitolo, Michael Corleone diventa il nuovo padrino, ma l’impero della famiglia inizia a sgretolarsi, lasciandolo sempre di più solo con se stesso.