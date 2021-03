C’è attesa per il lancio del Google Pixel 5a, che dovrebbe arrivare anche in Italia. Jon Prosser ha individuato una possibile data di presentazione per il prossimo googlefonino, che, a suo avviso, cadrà l’11 giugno (giusto segnalarla in calendario, la previsione potrebbe essere esatta, o comunque imprecisa di uno scarto temporale trascurabile). Il colosso di Mountain View, invece, ad aprile presenterà la nuova generazione delle Pixel Buds, le cuffie true wireless proprietarie. Quanto al Google Pixel 5a, il dispositivo non dovrebbe differire particolarmente, lato design, dai suoi predecessori, ed ereditare quindi le linee del precedente Pixel 4a 5G (che non è mai arrivato nel nostro Paese per il dispiacere di tutti quegli utenti che l’avrebbero volentieri acquistato).

Google stuff:



New Pixel Buds coming mid-April.



New Google phone scheduled for June 11, 2021. Not sure exactly which one it is just yet. 🤔



🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/vjOzT4M7nx — Jon Prosser (@jon_prosser) March 5, 2021

Il Google Pixel 5a includerà probabilmente uno schermo da 6.2 pollici con risoluzione FHD+ ed una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 12MP. Il device sarà spinto da un processore Snapdragon serie 700 con connettività 5G (speriamo non venga messa in discussione quest’anno). La fotocamera frontale dovrebbe trovare posto in un foro collocato in alto a sinistra dello schermo. Presenti anche il lettore di impronte digitali sul retro (una posizione da molti ritenuta scomoda, ma a cui alla fine si fa l’abitudine), un doppio altoparlante per poter fruire di un suono di una certa qualità ed il jack per le cuffie da 3.5mm (che, a nostro parere, non dovrebbe mancare mai, anche se purtroppo molti produttori non la pensano così).

Non ci è consentito aggiungere altro sul conto del Google Pixel 5a (anche se di carne al fuoco ce n’è già abbastanza per i nostri gusti, e magari anche per i vostri), ma restiamo a disposizione se voleste farci qualche altra domanda attraverso il box dei commenti qui sotto (vi risponderemo nel più breve tempo possibile).