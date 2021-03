Non è solo una giovanissima attrice ma anche una cantante: Tecla Insolia è stata la vincitrice di Sanremo Young 2019, il talent show di Rai1 condotto da Antonella Clerici proprio dal palco dell’Ariston palco dell’Ariston, ed è stata in gara tra le Nuove Proposte a Sanremo 2020, arrivando seconda col suo brano 8 marzo. Palco su cui è tornata sabato 6 marzo per la finale dell’edizione numero 71 del Festival, per presentare il suo nuovo film tv, La Bambina che non Voleva Cantare, basato sull’autobiografia di Nada Malanima.

Classe 2004, nata a Varese ma cresciuta a Piombino, Tecla Insolia ha studiato canto sin da bambina, per poi appassionarsi alla recitazione, frequentando l’Accademia di Arti e Spettacolo di Piombino “Le Muse”. Ha continuato a coltivare le due passioni contemporaneamente: nel 2016 partecipa al Festival di Castrocaro e si classifica terza al programma Pequeños Gigantes di Canale5.

Il pubblico di Rai1, oltre che nel talent show della Clerici vinto nel 2019, ha già visto Tecla Insolia in diverse fiction di successo: ha esordito nel suo primo ruolo importante con la serie Vite in Fuga al fianco di Anna Valle e Claudio Gioè nel 2019 e un anno prima era apparsa ne L’Allieva.

Ora Tecla Insolia, a soli 17 anni, si appresta a debuttare da protagonista su Rai1: La Bambina che non Voleva Cantare è la storia di Nada, dall’infanzia al successo, raccontata in un film in onda in prima serata mercoledì 10 marzo. Diretta da Costanza Quatriglio nell’adattamento del libro autobiografico Il Mio Cuore Umano di Nada, Tecla Insolia interpreta la giovane interprete toscana destinata a diventare un’icona degli anni ’60 e ’70 e presta la sua voce a canzoni come Ma Che Freddo Fa, Amore Disperato e Senza un Perché.

Ospite di Amadeus nella finale di Sanremo 2021, Tecla Insolia torna all’Ariston a un anno dalla vittoria del Premio Lucio Dalla e del Premio Enzo Jannacci, conquistati lo scorso anno tra le Nuove Proposte per aver raccontato col suo brano “il ruolo della donna spesso drammaticamente inserito in difficili contesti sociali“.