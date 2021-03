Amadeus a Sanremo 2022 non ci sarà. Il direttore artistico del Festival del 2021 smentisce categoricamente l’Amadeus ter: lui e Fiorello si fermano a quota due e lasciano la città dei fiori ma con una porta aperta per il futuro.

Chissà, forse intorno ai 70 anni, Amadeus potrebbe nuovamente prendere in considerazione la possibilità di condurre un Festival, ma sicuramente non il prossimo anno.

Cambio al vertice, dunque, a Sanremo. L’edizione numero 72 non sarà nelle mani di Amadeus né di Fiorello. Entrambi sono pronti a lasciare sia la conduzione che la direzione artistica della kermesse canora. Dopo le esperienze insieme nei Festival numero 70 e 71, Amadeus e Fiorello non ci saranno per l’edizione numero 72: è ormai ufficiale.

Amadeus smentisce il suo terzo mandato nella conferenza stampa di sabato 5 marzo. Avrebbe voluto comunicare la sua decisione nel corso della conferenza stampa di chiusura del Festival, in programma per domani, domenica 6 marzo, ma una domanda dei giornalisti lo porta a parlarne anticipatamente.

Si ipotizza la presenza alla conduzione di Achille Lauro, magari con Boss Doms, ma anche lui smentisce le ipotesi sul nascere: non lo farà, non si sente all’altezza della conduzione del Festival di Sanremo.



Non ci sarà neanche Alessandro Cattelan, nonostante sia effettivamente in trattative per un ingresso in Rai. Al momento non si parla della possibilità che a lui possa essere affidato il Festival di Sanremo ma c’è chi spera che possa essere proprio il suo il nuovo volto Rai scelto per la conduzione della kermesse canora.

Nessuna anticipazione sulle ipotesi al vaglio da parte della Rai per la scelta del prossimo direttore artistica di Sanremo. La candidatura di Massimo Ranieri è ancora valida e chissà che all’Ariston non possa esserci di nuovo un cantante alla conduzione.

Non resta che attendere innanzitutto la conclusione di questo Festival per conoscere le idee della Rai sul prossimo.