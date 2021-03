In Italia è arrivato a bordo dei Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra l’aggiornamento G99xBXXS2AUBB con le patch di sicurezza di marzo 2021, la cui distribuzione era iniziata alla fine di febbraio in quel di Taiwan. Le novità apportate non sembrano andare oltre i tradizionali miglioramenti delle prestazioni generali e della sicurezza, come si evince anche dal peso del pacchetto di soli 238,95MB (potrete comodamente scaricarlo anche attraverso la rete cellulare, non perderete un enorme quantitativo di dati).

Chi di voi possiede un esemplare no brand dei Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra (non di importazione dall’estero, ma commercializzato attraverso la rete di fornitura del nostro Paese), non avrà difficoltà nel reperire ed aggiornare il proprio dispositivo. Per controllare la disponibilità dell’upgrade seguite il percorso ‘Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘, facendo sempre attenzione alla percentuale di carica residua (se inferiore al 50% meglio procedere collegando il dispositivo alla rete elettrica per evitare che il telefono possa spegnersi durante il processo riportando così anche gravi corruzioni al sistema operativo).

Non si tratterà di un aggiornamento capace di aggiungere nuove funzionalità al già ampio repertorio software dei Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra, ma vi consigliamo comunque di installarlo non appena disponibile per vedere incrementate le prestazioni generali e la sicurezza del vostro dispositivo (le patch di marzo 2021 correggono diverse vulnerabilità cui è meglio non esporre lo smartphone). Voi avete già ricevuto sul vostro Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra l’upgrade al firmware G99xBXXS2AUBB (che precisiamo non cancellerà i dati presenti a bordo)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto, che potete anche utilizzare nel caso in cui aveste qualche domanda da fare (a cui risponderemmo nel più breve tempo possibile).