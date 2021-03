Adesso il Realme C21 è ufficiale, almeno per il mercato malaysiano (non sappiamo se il dispositivo verrà poi proposto anche altrove, magari in Europa). In ogni caso, abbiamo ritenuto opportuno parlarvene per l’interessante rapporto qualità/prezzo che caratterizza il telefono, che monta un display LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ ed è equipaggiato con il processore MediaTek Helio G35 (dotato di GPU IMG GE8320). Il Realme C21 include 3GB di RAM LPDDR4x e 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

Presenti a bordo 3 slot (2x SIM, 1x microSD) ed il lettore di impronte digitali posteriore. Sono incluse nel pacchetto le connettività 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, microUSB (manca l’ingresso USB-C, avendo adottato il produttore per il device una soluzione ormai datata), Bluetooth 5.0, jack per le cuffie da 3.5mm, GPS, Glonass e Beidou. Le fotocamere posteriori presentano un sensore principale da 13MP (apertura f/2,2, PDAF, zoom digitale 4x), uno macro da 2MP (4cm, f/2,4) ed un terzo da 2MP (b/n, f/2,4, FF), con videoregistrazioni fino a 1080p a 30fps. La fotocamera frontale è singola, da 5MP (apertura f/2.2). Il software che alimenta il Realme C21 è basato sulla realmeUI con Android 10. Il telefono include una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica inversa (questo significa che potrete sfruttare l’enorme capacità dell’unità energetica del dispositivo per ricaricarne altri, anche se ad una velocità certamente ridotta).

Le dimensioni generali ammontano a 165,2 x 76,4 x 8,9mm, distribuite in un peso di 190 gr. Il prezzo del Realme C21 è pari a circa 102 euro, al cambio attuale rispetto alla moneta locale. Qualora il prodotto dovesse raggungere il nostro mercato potreste essere interessati? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo (anche nel caso in cui voleste rivolgerci qualche domanda in particolare) attraverso il box qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.