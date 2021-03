Gli ascolti della terza serata di Sanremo 2021 sono lievemente cresciuti rispetto alla seconda, con una media di 7.653.000 spettatori pari al 44.3% di share per l’intera serata, interrompendo quella che sembrava una curva discendente rispetto alla serata inaugurale.

Guardando nel dettaglio gli ascolti della terza serata di Sanremo 2021 del 4 marzo, aperta dall’esibizione dei Negramaro col tributo a Lucio Dalla, la prima parte in onda dalle 21.31 alle 23.49 ha ottenuto 10.596.000 spettatori (42.4%), mentre la seconda parte – dalle 23.53 al fine show, terminato alle 2.00 – ha ottenuto 4.369.000 spettatori (50.56%).

Rispetto alla seconda serata di ieri, gli ascolti della terza serata di Sanremo 2021 del 4 marzo sembrano essersi stabilizzati, con una lieve crescita: il 3 marzo, infatti, il Festival aveva attirato 7.586.000 spettatori con uno share del 42.1% (in netto calo rispetto ai risultati della prima serata), dato ottenuto da una prima parte a quota 10.113.000 spettatori (41.2%) e una seconda da 3.966.000 spettatori (45.7%).

La serata delle cover, ricca di ospiti per i duetti e con ben 26 esibizioni dei Big, ha aiutato gli ascolti della terza serata di Sanremo 2021 del 4 marzo, sebbene la crescita sia nell’ordine di quasi centomila spettatori rispetto alla seconda e due punti di share in più. Resta comunque impietoso il confronto con l’edizione precedente, che ricordiamo essere andata in onda nel mese di febbraio 2020, poco prima dello scoppio della pandemia da Coronavirus: la terza serata dell’edizione 70 fu seguita da 9.836.000 di telespettatori per una media share del 54.50%.

Il direttore di Rai1 Stefano Coletta e il direttore artistico della kermesse, che commenteranno gli ascolti della terza serata di Sanremo 2021 nella consueta conferenza stampa mattutina del giorno dopo, continuano a ribadire di non poter fare confronti puri con la scorsa edizione, perché le condizioni strutturali di questo Festival, il ritardo nella messa in onda slittata a marzo e il contesto generale della crisi del Paese rendono questa edizione un unicum nella storia della kermesse, che ci si augura resti tale.

Leggi lo speciale di OM sul Festival di Sanremo.