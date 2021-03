Simona Ventura positiva al Covid dovrà rinunciare alla partecipazione al Festival di Sanremo 2021: la conduttrice Rai e Mediaset era attesa nella serata finale della kermesse sabato 6 marzo, ma non potrà esserci.

La notizia di Simona Ventura positiva al Covid è stata annunciata da Amadeus nella conferenza stampa di presentazione della quarta serata del Festival, il 5 marzo, al fianco di Zlatan Ibrahimovich e della giornalista Barbara Palombelli che sarà co-conduttrice della quarta serata di venerdì.

Simona Ventura positiva al Covid è l’imprevisto che farà cambiare la scaletta della serata di sabato. Amadeus ha comunque confermato che la conduttrice piemontese è in buone condizioni di salute e le ha augurato di tornare presto a lavorare.

Con grande dispiacere per me devo annunciare che Simona Ventura purtroppo è risultata positiva al Covid, ma sta bene. Lei è disperata, io ci tenevo molto a portarla all’Ariston. La cosa più importante è che stia bene e che tornerà a fare il suo lavoro.

Simona Ventura positiva al Covid è l’ennesimo ostacolo che questo Festival deve affrontare, come ha sottolineato Amadeus in conferenza stampa: “Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo” ha dichiarato il conduttore, che ha già dovuto modificare il regolamento per mantenere in gara il cantante Irama dopo che una persona del suo staff è risultata positiva al tampone molecolare.

Simona Ventura positiva al Covid, ma evidentemente poco o per niente sintomatica, sta bene ma è in isolamento: la conduttrice sarebbe dovuta tornare all’Ariston 17 anni dopo la sua poco fortunata conduzione accanto a Tony Renis, ma l’occasione è necessariamente sfumata. Non è chiaro chi la sostituirà, ma per la serata di sabato era già stato annunciato l’intervento della giornalista Rai Giovanna Botteri: la sua partecipazione sarà un modo per riflettere sugli effetti di un anno di pandemia, evento epocale che lei stessa ha raccontato sin dall’accertamento dei primi casi dalla Cina.

Solo 24 ore fa la Ventura si diceva prontissima a tornare all’Ariston, evidentemente prima di sottoporsi a tampone. Il direttore di Rai1 Coletta ha detto di aver appreso della sua positività al Coronavirus in conferenza stampa da Amadeus e domanda diretta sull’ipotesi di un rientro della Ventura su Rai1, il direttore ha ricordato che sta per partire il suo programma su Rai2, Game of Games, ma “per il futuro è sempre aperta la possibilità che lei torni su Rai1“.

