Stasera va in onda la quarta serata di Sanremo 2021, ma se la kermesse vi stanca, anche stavolta vi consigliamo dei programmi alternativi.

Su Rai1, Amadeus e Fiorello conducono la quarta serata del festival della canzone italiana, e sulle altre reti?

Si parte da Rai2, che alle ore 21:20 propone il film fantastico Valerian e la città dei mille pianeti, con protagonisti Dane DeHaan e Cara Delevingne. Gli agenti speciali operativi Valerian e Laureline sono incaricati di mantenere l’ordine nel vasto universo. La loro prossima missione è nella città rivoluzionaria di Alpha. Rai3 alle ore 21:20 va in onda Gone Girl – L’amore Bugiardo, film con Ben Affleck e Rosamund Pike tratto dal romanzo di Gillian Flynn. Uno scrittore e sua moglie sembrano la coppia perfetta, ma sotto c’è dell’altro. Quando la donna scompare durante il quinto anniversario di nozze, l’uomo è il principale sospettato.

Canale5 propone Ultimo – Occhio di Falco, quarta miniserie dedicata al personaggio interpretato da Raoul Bova. Ultimo, trasferito al Nucleo Ecologico, lega con il piccolo Diego. Sua madre è legata ad un mafioso invischiato nel traffico di rifiuti pericolosi. La miniserie per intero va in onda alle 21:45.

Su Italia1 prosegue la maratona horror in prima serata e manda in onda Shining Extended Edition, versione estesa con 25 minuti di scene inedite in occasione del suo quarantesimo compleanno. L’horror con Jack Nicholson, diretto da Stanley Kubrick nel 1980, è tratto dal romanzo omonimo di Stephen King. Jack Torrance è un aspirante scrittore che accetta l’incarico di guardiano invernale di un albergo in un luogo isolato sulle montagne del Colorado. Lì, suo figlio Danny inizia ad avere delle visioni riguardo i terribili eventi accaduti nell’hotel.

Per quanto riguarda i programmi di attualità, su Rete4 c’è l’informazione con Quarto Grado a partire dalle 21:30, mentre su La7 va in onda Propaganda Live alle ore 21:15.

Infine, oltre Sanremo 2021, su Sky Atlantic segnaliamo la maratona della serie tv Chernobyl dalle ore 18:10, canale 110 satellitare e al 455 del digitale.