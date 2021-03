Ci sono nuovamente segnali incoraggianti da prendere in esame, per quanto riguarda il tanto apprezzato Huawei Mate 20 Lite, considerando il fatto che da oggi 5 marzo possiamo definire ufficiale la distribuzione dell’aggiornamento 274. Si tratta di una patch interessante, se non altro perché dà continuità a quanto vi abbiamo riportato alcune settimane fa. Pur trattandosi di un device che ha visto la luce nello scorcio finale del 2018, in tanti seguono con attenzione gli upgrade concepiti dal produttore asiatico.

Primi dettagli sull’aggiornamento 274 per Huawei Mate 20 Lite

Esaminando più nel dettaglio le informazioni trapelate, sulla carta la patch 274 dovrebbe solo assicurare il firmware di gennaio sul fronte sicurezza per Huawei Mate 20 Lite, anche se maggiori informazioni sotto questo punto di vista le avremo solo nel momento in cui il pacchetto software verrà distribuito su larga scala. Del resto, il fatto che il pacchetto software abbia un peso appena superiore ai 100 MB la dice lunga su quello che ci si debba attendere in questo senso.

Inutile dire che la speranza di tanti possessori di un Huawei Mate 20 Lite è che l’aggiornamento trapelato ad inizio marzo possa dar vita ad un miglioramento anche per la durata della batteria, ma ad oggi pare non ci siano presupposti in questo senso. Ne sapremo di più nel giro di un paio di settimane, quando assisteremo alla diffusione del pacchetto software in Italia, con relativi riscontri da parte di coloro che potranno testare il nuovo firmware.

Anche a voi è arrivata la notifica per procedere con il download del nuovo aggiornamento? Fateci sapere, anche in relazione all’impatto che il pacchetto software ha avuto sul vostro Huawei Mate 20 Lite. In questo modo, potremo contestualizzare al meglio quanto raccolto nel corso delle ultime ore.