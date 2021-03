Potrebbe arrivare sorprese da Nokia, i cui smartphone a partire dal 2017 ricordiamo essere prodotti da HMD Global. Lo storico marchio finlandese ci riprova, puntando su alcune caratteristiche che sa essere molto care agli utenti: versione snellita di Android, buona scheda tecnica, aggiornamento puntuali e design minimal. Come riportato da ‘androidauthority.com‘, non è stato un buon anno il 2020 per HDM Global (come per tutti gli altri OEM di smartphone) per via della pandemia da Coronavirus, che ha ridotto bruscamente la domanda e messo in difficoltà la filiera produttiva.

Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global, durante un’intervista ha fatto sapere che il 2021 sarà l’anno del rilancio per Nokia (nonostante il calo c’è da segnalare che nel 2020 il produttore ha lanciato smartphone importanti come il Nokia 8.3 5G e i Nokia C, raggiungendo peraltro altri mercati, come quello brasiliano, rafforzando al tempo stesso la propria egemonia negli Stati Uniti, altra cosa non di poco conto). HMD Global quest’anno tiene a spingere la connettività 5G con prodotti dedicati ed appartenenti ad un po’ tutte le fasce di prezzo, complice anche la collaborazione appena nata con Qualcomm. L’obiettivo è quello di lanciare smartphone 5G a meno di 400 euro, continuando comunque a proporre quelli dotati di connettività 4G, che vanno ancora per la maggiore (le infrastrutture di rete 5G non hanno ancora raggiunto livelli tali da essere preferite).

Si continuerà anche a lavorare bene sul mercato aziendale, segmento in cui Nokia sembra andare piuttosto forte. Non sappiamo ancora se ci sarà un nuovo top di gamma nell’arco di quest’anno, ma ci speriamo vivamente (vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi che si apriranno da qui in poi). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.