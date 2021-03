Nelle scorse ore non pochi italiani sono stati raggiunti da una comunicazione urgente inviata a nome del Customer Care RDS. Nella missiva online si parla di furto dati verificato lo scorso 1 marzo. Sarebbero state trafugate le informazioni relative a nome e cognome degli iscritti e indirizzo di posta elettronica. Sono in molti ad interrogarsi sulla veridicità o meno della nota e sul da farsi per evitare semmai frodi o altri problemi.

Va detto subito che la nostra redazione ha attivato subito una richiesta di spiegazioni alla ben nota emittente radiofonica nazionale Radio Dimensione Suono attraverso i suoi canali social e la mail specifica del Customer Care. Il tutto per chiedere conferma dell’originalità della comunicazione, visto che non si esclude per nulla un tentativo di raggiro. Purtroppo, almeno al momento di questa pubblicazione, nessuna replica e giunta a conferma o meno dei nostri dubbi: tuttavia va detto che, a prescindere da qualsiasi feedback ufficiale, c’è un chiaro protocollo da seguire per non incorrere in nessun rischio.

Prima analisi della mail Customer Care RDS

Diversamente da molte missive che nascondono tentativi di raggiro ai danni degli utenti, la comunicazione urgente di queste ore appare molto completa e nella versione giunta anche nella nostra redazione (e visibile nel tweet al termine dell’articolo) non presenta link interni con l’invito a modificare i propri dati personali su qualche sito clone falso. Questo aspetto cruciale non farebbe pensare ad un tentativo di truffa ma è anche vero che in questa giornata, proprio sul sito dell’emittente radiofonica non c’è alcuna nota he faccia riferimento al furto di dati.

Nell’incertezza, come bisognerà comportarsi? Converrà prestare attenzione alle chiamate o alle mail ricevute, proprio come scritto nella missiva odierna e ancora evitare qualsiasi collegamento con l’invito all’inserimento di dati personali. Per chiarimenti in merito alla faccenda è anche attivo il canale di Customer Care che risponde al numero 06.37.704.251.