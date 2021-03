La giovane protagonista di Ginny & Georgia Antonia Gentry, 23 anni nella vita ma 16 sullo schermo nella dramedy di Netflix, non si è espressa sulla polemica montata in rete per la battuta sessista su Taylor Swift contenuta nello show e affidata proprio al suo personaggio. La popstar si era ribellata a quella che aveva definito un’offesa “pigra e sessista” dopo la protesta animata sui social dai suoi fan, che erano accorsi in massa a difenderla da quella battuta inopportuna (“Cambi fidanzato più spesso di Taylor Swift!“).

Netflix non ha reagito ufficialmente alle proteste della Swift, ma la protagonista di Ginny & Georgia Antonia Gentry sembra voler indirettamente rispondere al polverone sollevato in rete spostando l’attenzione sugli aspetti positivi dello show, apprezzati da molti spettatori che le hanno inviato complimenti e giudizi positivi (qui la nostra recensione).

La protagonista di Ginny & Georgia Antonia Gentry ha condiviso una lunga dichiarazione su Instagram giovedì 4 marzo, a una settimana circa dall’uscita della serie su Netflix, ringraziando i fan per le loro “voci e ispirazioni“. Sebbene non abbia affrontato direttamente il tema dell’offesa alla Swift, il post dell’attrice arriva tre giorni dopo la dichiarazione della popstar e averla completamente ignorata è a suo modo una reazione, come a voler sottolineare che un intero spettacolo capace di suscitare tanti apprezzamenti non può essere giudicato da una singola battuta.

Grazie per l’amore e il sostegno che avete mostrato a me e al nostro spettacolo, ‘Ginny & Georgia’, nell’ultima settimana. Non avrei mai immaginato qualcosa del genere da giovane, cioè avere una voce capace di avere un impatto. È così significativo vedere le centinaia di messaggi dei fan nella mia casella di posta che si sentono visti, ascoltati e compresi grazie allo spettacolo e ai suoi personaggi. È stato anche divertente ascoltare coloro che erano semplicemente felici di passare del tempo insieme in modo divertente.

La protagonista di Ginny & Georgia Antonia Gentry ha poi sottolineato quanto il personaggio dell’adolescente di etnia mista Ginny, l’ipercritica figlia di una ragazza madre e alle prese con episodi di autolesionismo, le abbia permesso di riconoscersi nelle tante incertezze e sofferenze messe in scena nella serie, non ultima quella di aver vissuto sulla sua pelle la discriminazione etnica.

Essendo qualcuno che è cresciuto sentendosi senza voce e senza importanza, e che non si vedeva riflessa sullo schermo, Ginny Miller è stata finalmente una tregua. Alla fine, un personaggio che era altrettanto confuso e imperfetto come me ha la possibilità di esistere. Ginny Miller, sebbene immaginaria, è un personaggio che riflette tutte le contraddizioni e le imperfezioni della vita. È un personaggio tra i tanti nello spettacolo che ci coinvolgono tutti. Ci mostra i nostri preconcetti, pregiudizi e ingiustizie. Ama, mente e difende ciò in cui crede, anche se potrebbe non avere tutte le ragioni. Fa errori – moralmente, mentalmente, fisicamente, emotivamente – e non solo dentro di sé, ma nel mondo distrutto in cui vive”.

La protagonista di Ginny & Georgia Antonia Gentry ha anche espresso gratitudine per la possibilità di lavorare con “donne di talento, serietà e onestà che non hanno paura di tirare su il sipario ed esporre tutte le complessità della vita“: una difesa d’ufficio della creatrice della serie Sarah Lampert e della produttrice Debra J. Fisher dagli attacchi di questi giorni? Infine la giovane interprete della serie Netflix ha concluso citando “tutte le persone che hanno inviato centinaia di messaggi sul sentirsi visti per la prima volta, attraverso Ginny o un altro personaggio di ‘Ginny and Georgia’” e ringraziandole per le loro” voci e ispirazioni“.

La serie, accolta come l’erede di Gilmore Girls da cui però prende le distanze per genere e trama, non è stata ancora rinnovata per una seconda stagione da Netflix.