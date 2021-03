L’Italia predilige i pagamenti elettronici, complice anche l’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha di certo stravolto le abitudini dei cittadini. Come riportato da ‘moneytransfers.com‘ (vi invitiamo a leggere per intero lo studio per avere un’idea d’insieme più ampia dei risultati), il nostro Paese è piombato in cima alla classifica dei territori maggiormente propensi ad una società cashless, dove i contanti lasciano del tutto il posto ai sistemi di pagamenti digitali. Lo studio, condotto su 28.823 persone (di cui 1010 nella nostra nazione), pone l’Italia in sesta posizione tra i Paesi più propensi ad una società senza contanti.

Il 52% degli intervistati si è espresso favorevolmente ad una società cashless, dicendosi pronti a lasciar andare i contanti per la moneta digitale. L’Italia si attesta così come primo Paese in Europa con questa propensione, portandosi avanti anche a Germania e Francia (ritenute da molti tecnologicamente più avanzate in linea generale), che ancora non sembrano pronti al cambio di direzione. Del resto, sono tante le modalità di pagamento contactless utilizzate in Italia già da migliaia di persone, tra cui il bancomat, le carte di credito, ma anche applicazioni dedicate come Google Pay e Apple Pay (solo per citare i più famosi, i sistemi di pagamento contactless alternativi sono tanti e vanno ben oltre quelli menzionati).

Sicuramente l’iniziativa del Cashback di Stato avrà influito all’utilizzo dei sistemi di pagamento cashless, come anche la pandemia da Coronavirus (pagare senza dover ricevere il resto, e senza peraltro essere costretti a toccare con le mani le banconote e le monete ha indubbiamente favorito tali metodi di pagamento nel corso dell’ultimo anno per via dell’emergenza sanitaria, purtroppo ancora in corso). Voi sareste disposti a rinunciare del tutto ai contanti per i pagamenti elettronici? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.