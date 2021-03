Nell’ultimo anno, special modo a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il mercato mondiale relativo alla vendita degli smartwatch ha registrato un leggero calo durante il quarto trimestre del 2020. Stando alle ultime notizie emerse dal recente ‘Global Smartphone Shipments Tracker’ di Counterpoint Technology Market Research (società di ricerca globale specializzata in prodotti nel settore di tecnologia, media e telecomunicazioni), la Apple è stata l’unica azienda a rimanere al comando con un accrescimento di sei punti percentuali sulla quota di mercato. Il colosso di Cupertino ha fatto registrare risultati positivi grazie all’uscita sul mercato di Apple Watch Series 6 e Watch SE, raggiungendo nel quarto trimestre del 2020 un totale di circa 12,9 milioni di unità vendute.

Dati rilevanti se pensiamo che Samsung, in un anno, ha riscontrato solamente un aumento dell’1%, ricavato principalmente dalla vendita dei Galaxy Watch 3. L’altro colosso cinese che riesce ancora a mantenere una buona posizione in classifica è Huawei, la cui crescita del segmento smartwatch sul mercato è in rialzo del 26% su base annua. Risulterebbe positiva anche la posizione di Honor, che ha visto persino raddoppiare le spedizioni dei suoi prodotti rispetto al 2019, come quelle di altri noti brand cinesi, quali Amazfit e Xiaomi, anch’essi in crescita.

Apple non è la sola a rientrare in una quota di mercato considerata tra le più costose, ma anche Samsung e Garmin hanno dato il loro supporto, migrando in questo tipo di fascia. I dati sono stati confermati ed esposti da Sjeong Lim, analista senior di Counterpoint Research:

“Le dinamiche delle fasce di prezzo durante il quarto trimestre del 2020 indicano che gli ASP (prezzi di vendita medi) sono in aumento. Il segmento più ampio del 2019 (101/200 dollari) si è ridotto del 7%, mentre i segmenti premium, da 300 dollari in su, sono cresciuti dell’8%, aiutato in gran parte da Apple che ha ottenuto una quota di mercato di oltre il 70% in questa categoria”.

Insomma, se il mercato delle spedizioni globali degli smartwatch continuerà a salire è grazie alla vendita dei modelli top di gamma di Apple, Samsung e Huawei. Sempre secondo le ultime analisi condotte da Counterpoint Technology Market Research, nel giro dei prossimi tre/quattro anni una buona quota sarà guadagnata anche da altre aziende, come OPPO e Realme, che collaboreranno per una riduzione dei costi.