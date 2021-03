Il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 è in cima alla scaletta della semifinale del Festival. Si apre con la finale dei Giovani, infatti, la penultima puntata del Festival di Sanremo numero 71.

Quattro i concorrenti in gara stasera all’interno della categoria dedicata agli emergenti; 26 invece i Big che si esibiranno per la categoria dei Campioni ovvero tutti quelli che hanno avuto accesso alla competizione.

Ad aprire la scaletta ella semifinale di Sanremo 2021 saranno quindi i 4 giovani delle Nuove Proposte, nell’ordine:

Davide Shorty – Regina

Folcast – Scopriti

Gaudiano – Polvere Da Sparo

Wrongonyou – Lezioni Di Volo

Riproporranno i rispettivi brani in gara e si sottoporranno al giudizio della sala stampa che contribuirà notevolmente alla scelta del podio finale. Stasera, però, voteranno anche altre due giurie per quanto riguarda la gara Giovani: il pubblico tramite il televoto e la giuria demoscopica. Al termine delle esibizioni verrà stilata una classifica delle 4 canzoni finaliste e verrà proclamato il vincitore della categoria delle Nuove Proposte di Sanremo 2021.

Solo in seguito riprenderà la gara dei Campioni con le 26 esibizioni che porteranno il Festival a chiudere non prima delle 2.00 anche per quanto riguarda la quarta e penultima serata di venerdì 5 marzo.

A votare i Campioni sarà esclusivamente la giuria della sala stampa stasera. Il voto della serata si aggiungerà però a quello delle serate precedenti. Nelle prime due serate si è espressa la giuria demoscopica mentre nella terza serata si è espressa l’orchestra. In vetta nella classifica di gradimento provvisoria c’è Ermal Meta, primo per entrambe le giurie. Domani sera si aggiungerà ai Campioni il voto del pubblico da casa che potrà sostenere i suoi brani preferiti.

Leggi lo speciale di OM sul Festival di Sanremo

La scaletta della semifinale di Sanremo 2021

Finale Nuove Proposte:

Gara dei Campioni