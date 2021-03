Un Passo dal Cielo 6 sta arrivando. L’amata fiction di Rai1 cambia titolo (ma non troppo, per fortuna) e non è l’unica novità.

Vi avevamo riportato che Lux Vide, la casa di produzione, aveva rinnovato l’aspetto della serie con Daniele Liotti, modificando il suo nome. Invece, sembra che la sesta stagione aggiungerà solo un sottotitolo, ovvero Un Passo dal Cielo 6: I Guardiani.

Il protagonista interpretato da Liotti non sarà più un capo della forestale, bensì si occuperà del benessere del territorio da civile. Nel nuovo capitolo, la sua missione è quella di interrompere lo sfruttamento di una miniera alle Cinque Torri, in provincia di Belluno. Le novità non finiscono qui: addio alle 10 puntate, i fan dovranno accontentarsi di vederne solo 8.

Nel promo di Un Passo dal Cielo 6, Rai1 ha deciso di fare un clamoroso spoiler che ha lasciato i fan senza parole. Infatti, il protagonista Francesco Neri, dopo un matrimonio felice con Emma, si ritrova solo. Di nuovo. La sua amata giovane etologa non c’è più, e da ciò si deduce che il personaggio di Pilar Fogliati è morto. Non è un mistero che Emma fosse malata, ma i fan certamente non si aspettavano l’ennesimo lutto nella vita dell’ex capo della forestale.

Ritroveremo invece Enrico Ianniello nei panni del vice questore aggiunto Vincenzo Nappi, oltre a buona parte dei personaggi della scorsa stagione. La clip ci mostra anche le due new entry: Giusy Buscemi nella parte di Manuela, la sorella del vice questore aggiunto Vincenzo Nappi, e Aurora Ruffino (super richiesta in casa Rai: da Braccialetti Rossi a I Medici, Non Dirlo al Mio Capo e prossimamente in Noi, remake italiano di This Is Us). Tra le new entry segnaliamo anche la presenza di Anna Dalton, attrice già vista ne L’Allieva.

Un Passo dal Cielo 6 andrà in onda dal 18 marzo. Ecco il promo, così come mostrato su Rai1: