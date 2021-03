È un lungo amplesso punk, quello tra Fiorello, Achille Lauro e Boss Doms a Sanremo 2021. Lauro De Marinis – questo il nome di battesimo di Achille Lauro – da tempo è impegnato in continui ridimensionamenti e nell’ultimo anno ha svelato le sue doti camaleontiche.

Da Rolls Royce sono passati due anni e già nel 2019 Achille Lauro ha fatto parlare di sé per quel brano intriso di rock’n’roll, simboli e tributi ai grandi della musica. Me Ne Frego è stato l’anello di congiunzione tra il vecchio e il nuovo. Tutto questo va in scena nella quarta serata di Sanremo. Nel frattempo abbiamo visto chiudersi la trilogia iniziata co 1969, continuata con 1990 e conclusa con 1920. Il 2021 è l’anno della rinascita.

Lo dimostra la sua presenza al Festival di Sanremo 2021 come ospite fisso. Non concorre, espone. Achille Lauro porta in scena 5 quadri, uno per serata, e si circonda di ospiti speciali. Dopo la prima presenza all’insegna del glam rock con la Lettera Del Mondo All’Umanità ritorna nella seconda serata per omaggiare Mina e il rock’n’roll insieme a Claudio Santamaria e Francesca Barra sulle note di Bam Bam Twist.

Il terzo quadro propone una scenografia dell’antica Grecia e porta sul palco Monica Guerritore ed Emma Marrone sulle note di Penelope, un omaggio al pop. Nella sera di venerdì 5 marzo Achille Lauro e Boss Doms a Sanremo 2021 si riprendono la scena. Lauro scende le scale brandendo il tricolore, porta per mano Boss Doms mentre una chitarra distorta intona l’inno di Mameli e la marcia nuziale. Poi arriva il bacio omosessuale tra i due colleghi e tutto esplode, proprio come quell’osare dell’anno scorso.

L’omaggio del quarto quadro abbraccia il punk rock: Fiorello, Achille Lauro e Boss Doms a Sanremo 2021 inaugurano uno show a sorpresa e riportano all’Ariston Rolls Royce e Me Ne Frego con Rosario che arriva in scena in un abito nero e con un copricapo che ricorda una corona di spine.